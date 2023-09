Les Retraités CFDT de Saône et Loire, inquiets et déterminés face à la détérioration sociale et politique en France et à la surdité du gouvernement !

Le Conseil Syndical de l’Union Territoriale des Retraités CFDT Saône-et-Loire a tenu sa réunion de rentrée le 18 septembre à Chalon sur Saône.

Toutes les Unions Locales étaient représentées (Chalon, Gueugnon, Le Creusot, Macon, Montceau et Tournus).

Après un tour d’horizon de la vie dans les Unions Locales, qui a permis de constater une très bonne tenue des effectifs, une participation significative aux réunions locales, le Conseil a travaillé sur les réalisations et les « feuilles de route » des commissions (Communication, Développement, Formation, Loisirs et Santé).

Sur le plan départemental, un point a particulièrement retenu l’attention du Conseil. C’est le « Projet Régional de Santé Bourgogne Franche Comté 2023-2028 ».

Il s’agit d’un document important qui définit les orientations régionales de santé pour 5 années (cf. Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000020891619/ ) dépassant largement les 100 pages que les mandatés CFDT au CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) ont découvert en séance et sur lequel l’administration, avec une certaine « légèreté », à moins que ce ne soit du mépris, demandait l’avis des participants !! Les mandatés CFDT (et beaucoup d’autres) ont refusé de statuer immédiatement faute de connaissance du dossier et de temps pour l’étudier. Le Conseil Syndical de l’UTR-CFDT71 s’élève contre de telles attitudes de l’administration et a décidé de faire de ce Projet, un élément important de son travail cette année.

Sur le plan national, les Retraités CFDT tiennent à dénoncer les situations actuelles :

- La mise en œuvre catastrophique de la non moins catastrophique loi sur le report de l’âge de départ à la retraite, où même les administrations et organismes officiels se trouvent dans l’incapacité de répondre à de nombreuses questions non réglées à ce jour faute de décrets, tant ce pouvoir atteint de surdité sociale, était pressé de rassurer les agences de notation et le système financier.

- L’inquiétante situation du système de santé, avec le développement de déserts médicaux (les efforts du Conseil Départemental 71 en la matière ne permettent pas de combler les vides crées par la politique nationale de santé), les ruptures de service dans les hôpitaux avec des fermetures des Urgences et le manque persistant de personnel, la crise larvée dans la gestion des établissements pour personnes âgées.

- L’inflation persistante depuis début 2022, qui amplifie les difficultés de ceux qui sont déjà les plus défavorisés, un pouvoir d’achat en berne. Des retraites qui ont été revalorisées à hauteur de 5 à 6% en 2022, mais

Des « Produits Alimentaires » qui ont augmenté de plus de 20% depuis janvier 2022, mais dont le poids n’est que de 14,4% dans l’indice INSEE des Prix à la Consommation. Chacun verra que son propre budget « Caddy-Supermarché » est plus lourd que ces 14,4% dans ses dépenses !

L’électricité et le Gaz dont les prix s’envolent (ou se sont envolés), mais pour lesquels nos dirigeants ont considéré que la vraie urgence résidait dans la suppression des tarifs règlementés !

L’Essence à plus de 2€ le litre (1,50€ et une augmentation de 3 centimes, avaient été le seuil de déclenchement d’un mouvement d’ampleur, dans lequel les retraités étaient fortement présents) et la mascarade de la vente à perte souhaitée par le gouvernement qui finira de détruire le maillage des stations dans la France rurale !!! (La vente à perte n’est-elle pas le meilleur moyen pour le gros de tuer le petit ?)

Les Retraités CFDT, dénoncent une situation qui devient de plus en plus insoutenable pour les plus défavorisés, actifs ou retraités. Un français sur trois déclare « sauter un repas » faute de moyens pour se le payer ! les Associations caritatives n’arrivent plus à répondre aux besoins de plus en plus importants, voire craignent de devoir mettre la clef sous la porte, ….

Les Retraités CFDT expriment leur vive inquiétude quant à la tendance politique actuelle de notre société. Le Gouvernement, s’il n’accepte pas enfin d’entendre les Français et leurs organisations, fera indéniablement le lit des idées les plus extrémistes qui fleurissent dans notre pays et en portera la responsabilité (un sondage sur une grande chaîne télé ne vient-il pas de mettre en évidence que 48% des Français considèrent la représentante de ces idées comme ayant les capacités pour présider la France ?).

En conséquence, les Retraités CFDT, en pleine solidarité avec les actifs, se joindront à la journée d’action intersyndicale du 13 octobre.

Dans le cadre de l’opération national ‘’Réponses à emporter’’ (La CFDT vient à votre rencontre pour répondre à vos questions), les retraités seront également présents aux côtés des militants sur le stand de la CFDT, mercredi 27 septembre de 10 h à 16 h à Montceau les Mines, quartier des Equipages au carrefour des rues Saint Eloi et François Mitterrand.



Retraités CFDT Saône et Loire