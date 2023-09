L'Ain rejoint les départements en vigilance orange pluie et inondations

Une situation qui pourrait concerner la pointe sud de la Saône et Loire. Une vigilance concernant la pluie et les inondations avec un épisode qui devrait débuter à compter de 16h notamment pour l'Ain. Vigilance si vous êtes amenés à traverses ces secteurs. "Les pluies s'intensifieront en cours d'après-midi et dans la soirée avec l'arrivée d'un front pluvieux très actif. Ces fortes précipitations à caractère parfois orageux s'étendront vers l'ouest de l'Isère et l'Ain dans l'après-midi et devraient perdurer jusqu'en soirée", précise Météo-France dans son bulletin d'alerte. Localement, les orages pourraient s'avérer violents.