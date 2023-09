Vous avez dit féminisation de l'industrie ? Un ex-salarié de Verallia livre son sentiment

"Qui a dit que l’industrie n’était pas pour les filles ? Mais quelle belle initiative ! Et quelle belle affiche !

Voir une salariée de Verallia vanter l’emploi féminin dans l’industrie est vraiment une bonne initiative ! Dommage que ce ne soit pas une femme travaillant en production… mais peut-être que les femmes en production voient les choses un peu différemment ?!

Verallia est à la pointe de la COM ! Au top !

Il est vraiment dommageable de voir les directions de telles entreprises parler comme un livre et mépriser les conditions des femmes en production !

Ah c’est sûr, vous pouvez visiter l’usine, les couloirs d’accès sont refaits à neuf, tout jolis tous beaux, avec des belles photos.

La priorité a été mise là, car les couloirs n’améliorent en rien les conditions des salariés, mais c’est là que passent les visiteurs, c’est ce que tout le monde peut voir… Mais une fois passé le couloir, la première étape est de passer par le vestiaire pour mettre la tenue obligatoire, et là : la triste réalité revient ! le rêve est terminé ! (Les visiteurs ne voient jamais les coulisses, et c’est bien dommage)

Le vestiaire production féminin est trop petit pour les femmes travaillant actuellement sur le site, elles n’ont pas 2 placards par personne, alors qu’il est obligatoire d’avoir 2 placards par salarié (1 pour les habits civils et 1 pour les habits de travail, les 2 ne doivent pas être mélangés du fait des soi-disant normes alimentaires). La Direction impose des choses aux salariés dans son nouveau règlement intérieur applicable au 1er octobre, mais elle ne se les applique même pas pour elle-même !

Ne parlons pas des tenues de travail, les petites tailles ne sont pas disponibles, après de longs délais pour en avoir, des salariées n’osent même pas les mettre au nettoyage parce qu’elles ne reviennent pas dans les délais… du coup elles lavent leurs tenues de travail chez elles ! (Un salarié de l’EHS était tout fier de leur répondre qu’on n’était pas chez Promode avant de se faire reprendre par un élu).



Les douches sont en nombre insuffisant et ne pas suffisamment propres, et pas forcément toujours en état de fonctionnement… Soit elles attendent leur tour (bénévolement bien sûr) pour avoir une douche, ou soit elles se lavent chez elles après avoir remis leurs habits civils sans être lavées…



Et ne parlons surtout pas des toilettes « femmes », Les femmes n’ont qu’un seul endroit pour aller aux toilettes dans tout le secteur production !? (Depuis l’extérieur, vous regardez l’espace entre les 3 cheminées pour vous donner une idée de la surface immense !)

À Verallia, la Direction est pourtant féminisée, les DRH et les RRH d’établissements sont quasiment toutes des femmes, on pourrait s’attendre à ce qu’elles défendent au moins les conditions des femmes, et bien même pas ! Leur seul objectif est de vouloir embaucher des femmes au « bout chaud » sous couvert d’égalité, alors que rien n’est fait pour améliorer leurs conditions de travail !

Lors des 2 derniers PSE, la Direction avait promis des investissements. Les PSE sont terminés, les emplois supprimés mais les investissements annoncés ne fonctionnent pas !

La Direction veut du chiffre ! Elle veut féminiser une entreprise qui cumule de nombreuses pénibilités (qui ne sont pas reconnues d’ailleurs ! Jusqu’à août 2023, seule la pénibilité pour les postés 5X8 était reconnue, mais même pas la pénibilité chaleur !?) mais n’agit aucunement pour améliorer les conditions de vie et de travail des femmes au sein de l’usine en production. La Direction est d’ailleurs tellement déconnectée du monde réel, qu’elle en oublie juste qu’elle va recruter des apprenties, des alternantes, ou des intérimaires pendant plusieurs années, et que les réalités cachées vont très rapidement être découvertes par les salariées avant l’embauche.

Une telle initiative pour promouvoir l’emploi des femmes dans l’industrie aurait pu être une réelle opportunité, il est juste dommageable de voir certaines directions s’immiscer au milieu de tout cela à grands renforts de communication et du soutien des élus locaux pour vanter du rêve ! C’est triste, mais cela reflète tellement ce monde des multinationales ! Ce qui est dommageable, c’est que les élus locaux s’y soient laissé berner, mais dans le même temps, que connaissent-ils à l’industrie ? Quand ils visitent, tout est bien lavé, ciré et le chemin tracé pour ne pas voir la misère. Ils pourraient être un peu plus curieux nos élus qui distribuent l’argent public à ces grandes industries, ils pourraient chercher ce qui se cache sous le tapis… Mais non ! ils ne veulent surtout pas sortir des sentiers battus !"



Christophe Bride, Ex salarié licencié pour avoir mené son mandat de représentant du personnel dans l’intérêt des salariés