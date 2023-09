Émilie Ducarouge, « bras droit des dirigeants », vous propose son expertise dans les ressources humaines, à temps partagé.

Cette maman de deux garçons, habitante de Mellecey, est loin d’être novice dans le domaine des ressources humaines.

Forte de son master en RH et de son expérience de plus de quinze ans en tant que directrice des ressources humaines au sein de différentes entreprises, Émilie a décidé de sauter le pas de l’entreprenariat.

En 2021, la bourguignonne prend alors la décision de quitter son poste en entreprise et de creuser la voie du temps partagé :

« J’avais besoin d’autre chose. Je voulais rester dans mon domaine car mon métier me plaît mais j’ai eu envie d’exercer celui-ci autrement. J’ai alors entendu parler du temps partagé qui consiste à intervenir dans plusieurs entreprises et cette idée me bottait vraiment » a expliqué la mellecéenne.

Seulement voilà, Émilie, qui a toujours travaillé au sein d’une entreprise depuis l’obtention de ses diplômes, était un peu frileuse à l’idée de se lancer dans la grande voie de l’entreprenariat sans parachute.

« Et puis j’ai découvert le réseau « Bras droit des dirigeants » qui regroupe des cadres opérationnels spécialisés dans différents domaines et qui offrent leurs services à temps partagé au sein des petites et moyennes entreprises. Je me suis alors dis que c’était un très bon compromis » a raconté Émilie.

Et c’est de cette manière qu’en mars 2023, elle s’est lancée dans l’aventure grandissante du temps partagé.

Émilie propose une offre sur-mesure et complètement flexible selon les besoins des dirigeants de l’entreprise où elle intervient.

« Cela peut aller de la toute petite mission sur un sujet précis comme la mise en place d’un CSE, un recrutement ponctuel ou l’organisation des entretiens professionnels annuels ou pour une mission beaucoup plus longue avec la gestion de l’ensemble des fonctions RH de l’entreprise mais sur un temps défini et surtout adapté aux besoins de l’entreprise en question » a ainsi expliqué Emilie.

Vous l’aurez compris, l’offre est entièrement modulable et adaptable, ce qui ravit la chef d’entreprise.

« Mes semaines sont tellement différentes et variées, je ne m’ennuie jamais, j’aime intervenir sur plusieurs sujets dans différents domaines tout au long de la semaine. À l’aube de mes 40 ans, je pense enfin avoir trouvé mon équilibre professionnel en accomplissant mon métier à temps partagé » a ainsi indiqué Émilie, ravie, à Info Chalon.

En résumé, Emilie intervient dans les TPE-PME dans le secteur du Grand Chalon et alentours et peut élargir son périmètre au bassin minier. (Le Creusot-Montceau).

Pour plus amples informations et/ou pour contacter Emilie c’est par ici :

06.14.70.23.72

emilie.ducarouge@brasdroitdesdirigeants.com

Site web

Linkedln

Amandine Cerrone.