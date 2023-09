Consigne sur les bouteilles en plastique : Sébastien Martin se félicite de l’abandon du projet

Suite à l’annonce du Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, de l’abandon du projet de fausse consigne sur les bouteilles en plastique lors des Assises des déchets hier à Nantes, Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon (Saône-et-Loire) et de l’association Intercommunalités de France, se félicite que les élus locaux aient été entendus. En mai dernier, il avait mobilisé l’ensemble des Présidents d’intercommunalités de la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de la coalition des associations d’élus pour s’opposer à la mesure.

Le retrait de la mesure est une victoire

Le discours de Monsieur le Ministre Christophe Béchu témoigne du changement dans le projet du Gouvernement quant à la méthode employée pour atteindre les objectifs nationaux en matière de tri des déchets. En accord avec les constats avancés par les associations d’élus, le ministre a admis que ces objectifs seraient finalement atteignables sans mettre en place une « fausse » consigne sur les bouteilles en plastique.

Signe d’écoute de la part du gouvernement, cette annonce marque la prise en compte des arguments avancés par les collectivités depuis plusieurs mois contre ce projet, notamment ceux des intercommunalités qui, pour la plupart, sont en charge du tri des déchets dans les territoires Français.

Le fruit d’une mobilisation d’ampleur

Sébastien Martin, après avoir réuni plus de 40 intercommunalités et syndicats de la région Bourgogne-Franche- Comté en mai dernier pour faire front face à ce projet, se félicite de cette annonce.

Il souligne « une décision cohérente du Ministre au vu de l’impact budgétaire et écologique que cette mesure aurait engendré pour les collectivités comme pour les Français » et appelle à « poursuivre les échanges pour travailler aux propositions et leviers mobilisables afin de lutter activement contre la pollution massive du plastique ».