Moustique-tigre : Opération de démoustication à Tournus

Une opération de démoustication est programmée entre 2h et 4h du matin dans le secteur de la rue des Pivoines, à Tournus et sera réalisée dans la nuit du jeudi 28 septembre au vendredi 29 septembre, sous réserve de conditions météo favorables.

Le périmètre a été défini après le diagnostic d’un cas de dengue, chez une personne ayant contracté la maladie lors d’un voyage, et qui a séjourné à Tournus pendant sa période de virémie (présence du virus dans le sang).

Si un moustique-tigre l’a piqué durant cette période, il est alors susceptible de transmettre le virus à d’autres personnes en les piquant ensuite, enclenchant ainsi potentiellement une chaîne de contamination.

Pour cette raison, l’EIRAD (Entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication), opérateur de l’ARS pour la surveillance et la lutte contre les moustiques vecteurs, a réalisé une enquête sur les lieux fréquentés par la personne.

L’EIRAD a identifié et délimité la zone impactée par la présence du moustique et l’opération de démoustication sera conduite sur cette zone.



Il s’agit pour partie d’un traitement effectué de nuit, à partir d’un véhicule, par pulvérisation d’un insecticide.

Le produit adulticide utilisé est composé de Déltaméthrine à un dosage faible. Le brouillard créé lors du traitement retombe au sol et sur les surfaces dans la demi-heure qui suit sa production, sachant que la persistance de ce produit est faible.



Information des riverains

Une information est diffusée préalablement aux habitants du quartier quant aux précautions à prendre le temps de la démoustication :

Rester à l’intérieur, fenêtres fermées, le temps de cette opération et jusqu’à ½ heure après le passage du véhicule ;

Rentrer le linge, les jouets et couvrir tout objet pouvant être utilisé par des enfants. En cas de contact les nettoyer à l’eau ;

Nettoyer les surfaces du mobilier extérieur à l’eau ;

Garder les animaux domestiques en intérieur et vider les coupelles d’eau ;

Attendre 2 jours avant de consommer les fruits et légumes du jardin, avec lavage avant consommation ;

En cas de gêne, contacter son médecin traitant ou le centre antipoison de Nancy (Tél : 03.83.22.50.50).

La colonisation par le moustique-tigre

Aedes albopictus a été identifié pour la première fois en France métropolitaine en 2004.

C’est un moustique potentiellement vecteur d’arboviroses comme le chikungunya, la dengue ou zika, et qui fait l’objet d’une surveillance sur le territoire métropolitain de mai à novembre.

Pendant sa période d’activité, il peut en effet transmettre le virus après avoir piqué une personne infectée.

Le département de la Saône et Loire est colonisé depuis 2018.

A ce jour, aucun cas autochtone de chikungunya, de dengue ou de zika n’a été recensé en Bourgogne-Franche-Comté.

RAPPEL : Les bons gestes pour limiter la prolifération du moustique tigre

Avant de voler et de piquer, les moustiques se développent dans l’eau, sous forme de larves.

Chacun peut avoir les bons gestes pour éviter la prolifération d’Aedes albopictus en supprimant les petits réservoirs d’eau stagnante :

- Vider (une fois par semaine) coupelles et soucoupes sous les pots de fleurs, gamelles des animaux, replis des bâches, seaux, pieds de parasol…

- Couvrir les récupérateurs d’eau

- Ranger (à l’abri de la pluie) les jouets, brouettes, seaux, arrosoirs

- Entretenir les gouttières, rigoles et chenaux

- Jeter déchets et pneus usagés

- Créer un équilibre dans les bassins d’agrément : les poissons mangent les larves de moustique.