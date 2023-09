Gergy : La journée "JEUX EN N’ORD" a attiré plus de 1000 visiteurs le 23 septembre.

C’est une première sur le Grand Chalon que cette journée organisée conjointement entre 9 communes de la plaine nord dans le but de mieux faire découvrir le sport.

Allerey-sur-Saône, Crissey, Demigny, Fragnes-La-Loyère, Gergy, Lessard-le-National, Saint-Loup-Géanges, Sassenay et Virey-le-Grand ont préparé toutes les animations et les jeux mis à disposition des visiteurs. Escalade, Tir à la carabine laser, Canoé et Kayak, Tir à l’arc, Tir aux paniers de basket, Tennis, Ateliers sportifs Danse Country, Gym, Pétanque…tout un panel de stands tenus par les associations sportives culturelles des communes participantes. Plus de 40 personnes bénévoles étaient sur le terrain pour recevoir les visiteurs.

A l’ouverture de ces jeux, les maires, les représentants, les bénévoles des associations ont revêtu des tee-shirts et chapeaux fournis par le Grand Chalon. Chaque commune choisissait sa couleur de façon à être facilement identifiable par les visiteurs. L’ouverture s’est faite en présence de Dominique Melin conseillère départementale et Olivier Grosjean conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs.

Daniel Rodriguez du Grand Chalon, organisateur et speaker lors de cette journée, était sur tous les fronts de même que Philippe Fournier maire de Gergy, commune où se déroulait Jeux En N’ord.

Depuis plus d’un an tous les pôles concernés se réunissaient pour préparer cette manifestation de grande ampleur, en partenariat avec le Grand Chalon et avec les avis des associations des communes locales.

Pendant que sur la croisette reconstituée on pointe.

Là, ho hisse, on tire à la corde du côté de Gergy.

Non ce n’est pas la vente de conserves à l’épicerie du coin, ce n’est que le jeu du casse-boites tenu par l’association "Fleurs, Loisirs, Maison" dont la présidente est Martine Guillot.

Les pompiers et jeunes pompiers de Gergy pas là pour éteindre l’incendie, plutôt pour chauffer les prétendants au déroulé de tuyaux.

Pas si facile que ça la course en sac. On rigole bien et c’est fun.

Il y a les studieux multicolores qui, en fin de journée, devaient être prêts pour les JO.

Personne n’a été oublié lors de cette vraie journée d’échanges intercommunale et intergénérationnelle.

"Terre de jeux 2024" a été le travail et la volonté de 9 communes, de la plaine nord du Grand Chalon, d’adhérer à "Vivre les Jeux partout en France" et de faire découvrir les sports olympiques.

C.Cléaux