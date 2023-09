Association ‘Toujours Femme’ : Une marche pour le soutien des femmes touchées par le cancer

Le discours de sa présidente et le photoreportage info-chalon.com

La chalonnaise (course ou marche conviviale 100% féminine ou hommes déguisées en femme) aura bien lieu le dimanche 15 octobre avec un départ à 10 heures. Pour autant, samedi 30 septembre à partir de 14 heures 30 avait lieu la marche annuelle de l’association ‘Toujours Femme’ sur un parcours de 3,1 km autour du lac de la Z.U.P.

80 personnes, sont venues marcher pour soutenir l’association et l’événement Octobre Rose lié à la lutte contre le cancer du sein pour soutenir la recherche, les actions de dépistage, les soins, la prise en charge des malades…

Un événement qui commençait par la remise d’un chèque d’un montant de 1 060 euros à Claudine Deleaz, Présidente de l’Association toujours Femme par Jean Sébastien Tramois, Président de l’association sportive Run & Cycling 71 assisté de quelques adhérents qui ont participé au 24 heures du mans en vélo.

S’en suivait l’allocution de Claudine Deleaz : « Comme vous le savez, nous sommes une association chalonnaise qui existe depuis 21 ans. Le but de sa création, depuis le départ, était d’offrir des soins esthétiques à toutes les femmes qui sont en chimiothérapie et en radiothérapie et depuis quelques années, grâce aux dons, nous avons pu ajouter des séances de sophrologie parce qu’on estime que cela est indispensable, que les deux vont ensemble et que cela aide énormément les femmes. Voilà donc à quoi servent les dons. En plus de cela, nous avons plein de petites choses qui sont faites par les adhérentes de l’association. Elles font cela le jeudi après midi et la vente continue d’offrir des petits soins. On a plus de 2 200 heures de soins et d’heures de sophrologie que nous offrons toute l’année aux femmes avec un institut à la clinique […] et à l’hôpital, on passe dans les chambres et en salle de chimio. A la clinique, en plus des soins dans la salle de notre institut, on va aussi dans les box où les femmes sont malades. Voilà à quoi servent tous ces dons que nous récoltons. Cela sert aussi à payer les socio-esthéticiennes qui sont nos salariées. Comme vous le savez, les charges sont énormes en plus des salaires donc merci à tous le monde, aux sponsors, à ces jeunes gens qui ont couru pour nous et qu’ils sachent que cet argent sera bien utilisé puisque cela fait du bien à toutes les femmes malades car c’est notre au but. Sachez que cela va directement aux femmes qui sont dans le canton chalonnais et même au-delà parfois [...] On rayonne un petit peu partout où les femmes sont malades, par contre rien ne part, à Paris tout reste ici à Chalon et redistribué aux femmes qui en ont besoin, je tenais à le préciser. Merci beaucoup ! ».

Cette année une nouveauté un quizz sur le cancer féminin était disposé sur tout le long du parcours.

La marche était encadrée par Gaétan Jeudy, enseignant en Physique Adapté, responsable de la société C.A.P Centre d’Activités Physiques Adaptées & Santé situé 36 Avenue Condorcet à Chatenoy-le-Royal (Tél 09 83 37 99 97)

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B