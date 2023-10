L’équipe fanion du HBSM enchaine à l’extérieur

Pour cette troisième journée du championnat honneur régionale, l’équipe fanion du HBSM se déplaçait sur le terrain de Sanvignes-les-Mines. Pour ce second match à l’extérieur, la tâche s’annonçait compliquée face à un adversaire bien connu de notre équipe. En effet, les deux équipes se sont rendues coup pour coup dès le première période, voyant ainsi les vert menés de deux buts à la 20ème minute. Mais les hommes de Jean Guy Dardel ne lâchent pas et regagnent le vestiaire avec un petit but d’avance. En seconde période, le match reprend sur le même rythme, et le score restera serré jusqu’à la fin, mais l’équipe du HBSM s’imposera sur le 26 à 25 avec notamment 8 buts de Nicolas Leider. Prochain match pour l’équipe, samedi 8 Octobre à 20 heures au gymnase de Saint Marcel contre Arnay le Duc.

La réserve encore battue

Concernant l’équipe réserve, celle-ci accueillait la solide équipe de Gueugnon. Et contrairement à la semaine passée, les joueurs locaux sont dans le match et résistent face à leurs adversaires. Mais à la fin du match les forgerons vont utiliser leur expérience pour remporter le match sur le score de 31 à 25. Prochain match pour l’équipe réserve à Dole-Chaussin.

Les autres résultats

Les -18 garçons recevaient, quant à eux, le CTM Handball, venu avec un effectif réduit. Cependant, les jeunes de Matthias Laurent vont se heurter à une belle résistance de leurs adversaires. En effet, les joueurs locaux auront du mal mais vont s’imposer sur le score de 38/36 se relançant ainsi dans leur poule de brassage.

Le plateau des -11 ans en bouquet final

Pour conclure ce week-end chargé, le club accueillait les clubs de Macon, du CTM, Sanvignes, Autun, Cuiseaux, Chalon, Tournus, Buxy et Digoin pour des matchs ayant lieux tout le dimanche. Notre club a engagé trois équipes durant cette journée, permettant ainsi aux jeunes de lancer leur saison.

Du côté de l’Entente Saônoise

Côté féminin, l’équipe fanion accueillait Marsannay pour la troisième journée de première division territoriale. Le début de match est à l’avantage des visiteuses qui mènent de 4 buts au bout de treize minutes. Mais les filles de l’entente vont réagir et passer devant à la pause sur le score de 14 à 13. En seconde période, les joueuses locales sont bien au-dessus de leurs adversaires du soir et gagnent ce match sur le score de 30 à 21.

Quant à l’équipe B, celle-ci se déplaçait à Digoin, équipe plus expérimentée. En effet, nos joueuses s’inclinent sur le score de 36 à 25.

Les -18 filles elles jouaient au gymnase de Saint Marcel et accueillait l’équipe de Meursault. Dans un match où les attaques ont pris le dessus sur les défenses, les filles s’imposent sur le score de 48 à 37.

Concernant les -15 filles qui elles évoluaient à la Maison des Sports, dans un match les opposants à l’équipe de Chatillon sur Seine. Celles-ci s’imposent 23 à 17