Saint Rémy, un nouvel espace petite enfance à la médiathèque.

La bibliothèque en tant que telle existe depuis 1984 à Saint Rémy, c’est en 1993 qu’elle s’installe dans de nouveaux locaux et devient médiathèque en 2012 par la fusion avec l’Espace Public Numérique.

30 ans de service à la population avec sans cesse la volonté d’apporter des nouveautés culturelles. Elle accueille chaque jour un public de toutes générations, des très jeunes enfants aux séniors, c’est un vrai lieu intergénérationnel d’échanges, de cultures qui va au-delà de la ville avec ses 1000 abonnés actifs et plus de 50 000 prêts par an.

Pour ces 30 ans, la mairie a voulu l’ouvrir encore plus en créant un Espace Bébé qui accueillera les jeunes parents et leurs enfants ainsi que les professionnels de la petite enfance.

Le 2ème étage de la médiathèque est dédié d’un côté aux petits enfants de 0 à 6 ans et de l’autre côté à ceux de 7 à 12 ans.

Florence Plisonnier, maire de Saint Rémy, lors de son discours d’inauguration de ce pôle petite enfance, a remercié les professionnels de la petite enfance qui ont aidé à penser ce nouvel espace, la DRAC et la BDSL financeurs et accompagnateurs dans le projet, les agents des services techniques qui ont réalisé les travaux en régie. Elle a mis un accent tout particulièrement sur les agents de la médiathèque et leur responsable Sylvie Guillerminet qui sont à l’origine du projet et de sa mise en œuvre. « Ils ont été fortement sollicités lors du réaménagement des locaux » a conclu Madame le maire. Dans le public,

il y avait quelques responsables de bibliothèque, Aline Serain de Châtenoy le Royal, Jeanne Perret de Buxy qui a fait son service civique à la médiathèque de St Rémy, il y avait aussi Pauline Gimonnet coordinatrice du secteur jeunesse à la bibliothèque départementale, quelques élus.

Dès 17h45 et jusqu’à 18h15, les enfants avaient pu prendre possession du 2ème étage avec un conte "Boite à secret de saison" avec Emmanuelle Lieby. Après le discours de Madame le maire, le public a été invité à visiter le 2ème étage et ses installations pour accueillir les enfants. Cette inauguration a pris fin avec des contes pour adultes.

C.Cléaux