Lancement de l’Université des Métiers du Nucléaire en Sud Bourgogne

De gauche à droite : Véronique Gricourt, directrice du CMQ ITIP, Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon, Eric Tourte, Délégué du Pôle Emploi & Innovation pour EDF BFC, Jean-Luc Ferrero, Ingénieur pour l’École, David Marti, Président de la Communauté urbaine du Creusot-Montceau, Hélène Badia, Présidente de l’Université des Métiers du Nucléaire, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Rémy Rebeyrotte, Député, Jean-François Debost, Directeur Général de Nuclear Valley, Robert Poggi, Directeur à l’action régional d’EDF BFC et Jean- Claude Lagrange, Président de l’Agence économique régional.

Cette initiative, impulsée par les Présidents de la communauté urbaine Creusot-Montceau et du Grand Chalon, David Marti et Sébastien Martin, marque une nouvelle fois l’ambition des deux territoires de s’engager dans la dynamique de relance du nucléaire français.





Un outil au service de l’écosystème nucléaire local

Portée par le Club du Nucléaire en Bourgogne Franche-Comté et le Campus des Métiers et des Qualifications ITIP, cette initiative répond au souhait de décliner l’Université des Métiers du Nucléaire en région et vise à dynamiser les dispositifs de formation du secteur nucléaire, à l’échelle des deux bassins d’emploi, en particulier sur les compétences critiques menant aux quatre métiers en tension de la filière (soudeur, conduite d’équipement d’usinage, chaudronnier et contrôleur non destructif).

Trois grandes catégories d’actions vont être engagées :

 Identifier les formations déjà existantes sur les bassins d’emploi du Creusot-Montceau et de Chalon menant aux métiers en tension dans la filière nucléaire pour qu’elles gagnent en attractivité. Sur les 169 aujourd’hui’hui référencées en Saône-et-Loire, 48 sont identifiées en Sud Bourgogne (cf. document en annexe). Du BTS au Bac+5, en formation initiale, continue ou en apprentissage, elles sont proposées par une très grande diversité d’acteurs. A terme, toutes seront présentes sur le site www.monavenirdanslenucleaire.fr

 Identifier, via un travail de diagnostic, les formations nucléaires manquantes sur les deux territoires pour répondre aux besoins présents et à venir des entreprises et se doter les moyens de les ouvrir ou de les colorer « nucléaire ».Dans cette dynamique, les formations proposées par le lycée Léon Blum du Creusot furent les premières à prendre une coloration nucléaire à la rentrée 2023.

 Animer une dynamique de réseau, au sein du Club du nucléaire, pour que l’UMN Sud Bourgogne réponde aux besoins de tous ses acteurs, notamment des entreprises de la filière.

Une initiative qui tend à répondre au fort enjeu du recrutement de la filière sur les deux territoires

Le secteur nucléaire offre des perspectives majeures en termes d’emploi et représente aujourd’hui’hui en France 220 000 emplois à la fois non délocalisables et qualifiés. Des emplois également porteurs de sens puisqu’ils contribuent directement à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique par le développement de moyens de production d’électricité bas carbone pilotables.

Accueillant trois sites FRAMATOME (Le Creusot, Saint-Marcel et Chalon-sur-Saône) et plusieurs centaines de sous-traitants du nucléaire, les deux territoires du Creusot-Montceau et du Grand Chalon sont particulièrement concernés par l’enjeu du recrutement et de la formation de nouveaux salariés dans ce secteur.

A l’échelle nationale, les besoins de la filière nucléaire sont estimés à 10 000 recrutements / an pendant dix ans. 2 660 offres étaient à pourvoir en septembre 2023 en Saône-et-Loire sur les quatre métiers en tension de la filière.

Le fruit d’une coopération inédite entre acteurs complémentaires

La création de l’Université des Métiers du Nucléaire en Sud Bourgogne se démarque par sa démarche de coopération d’acteurs de territoires différents bien que limitrophes (établissement d’enseignement supérieur et de formation, recherche et innovation, entreprises, collectivités locales...). Par la concrétisation de cette entité Sud Bourguignonne, les intercommunalités du Creusot-Montceau et du Grand Chalon témoignent une nouvelle fois leur volonté de travailler ensemble sur des sujets structurants pour leurs deux territoires en s’appuyant sur l’écosystème d’acteurs engagés.