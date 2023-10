Dancing People Don't Die 2023 : Interview avec Club Platinium

Vendredi 6 octobre, Le Club Platinium a pris possession du Mirador lors du festival Dancing People Don't Die 2023. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur ce collectif dijonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

LaPéniche a eu la chance d'accueillir des représentantes du collectif Le Club Platinium pour ambiancer la cour du 52 Quai Saint-Cosme pendant les deux soirées du festival Dancing People Don't Die 2023.

À savoir Stellabombata, Nouchine et Enalexa.

L'occasion pour nous d'en savoir plus sur ce collectif dijonnais d'avenir et en devenir fondé en 2002 qui compte actuellement 6 membres, dont Saña Rita et Selectress Gwen. Le Club Platinium s'est fixé pour but de «donner plus de visibilité aux personnes minorisées» dans le milieu du DJing.

Et n'allez pas les qualifier de Djettes, elles préfèrent «DJs à strass».

Interview

Salut le Club Platinium ! Pouvez-vous nous parler de vos formations respectives ?

Stellabombata : Je suis autodidacte, j'ai tout appris sur le tas.

Nouchine : Même si j'ai grandi dans une famille de mélomanes, comme Stella, je suis autodidacte.

Enalexa : J'ai fait du piano depuis petite et j'ai vécu dans une famille de musiciens. Comme les copines, j'ai appris sur le tas.

Comment vous-êtes vous rencontrées ?

C'était en 2020, lors de la première édition de Blonde Platine, événement organisé par la Péniche Cancale*, réservé aux femmes voulant découvrir le DJing.

Vos influences ?

Stellabombata : l'eurodance, le hard style, l'italo-disco, le gabber et l'indie.

Nouchine : l'afro-house, la baile funk (Ndlr : la funk brésilienne), le hip hop, le rap US, le reggaeton et les musiques locales (world music).

Enalexa : Je suis éclectique mais mes styles préférés sont la funk, le hip hop, le breakbeat, la soul, le rock et le metal.

C'est quoi votre actualité ?

Stella : Avec Astrid, Nouchine, Emeline et Alexane, on a une émission de radio, une fois par mois le samedi à 21 heures), Fréquence 3000, sur Radio Dijon Campus (92,2 FM). Notre prochaine émission est prévue pour le 21 octobre. Sinon, le vendredi 13 octobre, on vous donne rendez-vous pour une rencontre dans le bar Le Point d'Eau, à Dijon.

Un dernier mot ?

Vive l'adelphité !

* Fermée en août 2023 faute de repreneurs, la Péniche Cancale est un établissement culturel fondé en 2009. La péniche était amarrée au Port du Canal de Dijon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati