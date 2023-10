Julie remet les clés de Dietplus Chalon/Saône à Céline et monte un nouveau projet !

Après cinq années d'engagement inébranlable à la tête de Dietplus Chalon-sur-Saône, Julie PIEGAY, la fondatrice de cette entreprise dédiée au rééquilibrage alimentaire, annonce un changement majeur.

Une page se tourne dans l'histoire de cette entreprise qui a aidé tant de personnes à retrouver leur bien-être et leur confiance en elles.

Il y a cinq ans, Julie a créé Dietplus avec une passion ardente pour la santé et le bien-être. Au fil des années, son dévouement et son expertise ont contribué à l'essor de l'entreprise, en faisant d’elle un véritable pilier de la communauté chalonnaise.

Grâce à son leadership, Dietplus Chalon-sur-Saône est devenu un endroit où l'on peut non seulement perdre du poids, mais aussi trouver un soutien et des conseils précieux pour un mode de vie plus sain.

Cependant, aujourd'hui, Julie nous annonce une nouvelle aventure passionnante. Après mûre réflexion, elle a décidé de céder les rêves de Dietplus Chalon-sur-Saône pour se consacrer à un tout nouveau projet, un projet secret qui sera révélé dans les mois à venir.

Julie demeure évasive quant aux détails, mais son enthousiasme est palpable, laissant présager quelque chose de grandiose à l'horizon.

Pour assurer la continuité de l'excellence et de la passion qui caractérise Dietplus Chalon-sur-Saône, Julie a confié son entreprise à une personne tout aussi dévouée et inspirante : Céline Canon.

Ce choix est empreint de sens, car Céline connaît parfaitement le protocole de perte de poids de Dietplus, l'ayant vécu de l'intérieur : avant de devenir coach, elle a été une cliente déterminée qui a réussi à perdre pas moins de 45 kilos grâce au programme Dietplus.

Forte de son expérience personnelle et de son désir profond d'aider les autres à atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être, Céline a décidé de poursuivre l'œuvre entreprise par Julie. En devenant coach Dietplus, elle souhaite partager son vécu, sa détermination et son expertise pour guider les personnes dans leur quête de transformation physique et mentale.

Ce changement de propriétaire marque le début d'une nouvelle ère pour Dietplus Chalon-sur-Saône, mais les valeurs fondamentales de l'entreprise restent inchangées : l'engagement envers la santé, la bienveillance envers les clients et la passion pour le rééquilibrage alimentaire.

Nous sommes impatients de voir ce que l'avenir réserve à Julie dans son nouveau projet secret, tout en souhaitant à Céline une transition en douceur et un succès continu dans cette entreprise qui a déjà changé la vie de tant de personnes.

Pour plus d'informations sur les services de Dietplus Chalon-sur-Saône sous la nouvelle direction de Céline, vous pouvez la contacter à Dietplus, 40 rue d'Autun à Chalon sur Saône ou au 06 33 51 50 22.

Restez connectés pour découvrir le nouveau chapitre passionnant de Julie et le parcours inspirant de Céline chez Dietplus Chalon-sur-Saône.