TOUSSAINT - Les modalités d'accès aux cimetières chalonnais

Fête de la Toussaint 2023

Ouverture des 4 cimetières; du 26 octobre au 1er novembre 2023 : 8 heures à 18 heures

Ouverture des loges des cimetières:

- Cimetière Nord et Ouest: de 8h à 12h et 13h30 à 18h du 26 octobre au 31 octobre

- Cimetière Est: de 8h à 12h et 13h30 à 18h du 30 octobre au 31 octobre

- Cimetières Nord, Ouest et Est: de 8h à 12h15 et 13h15 à 18h le 1er novembre.

Le 1er novembre, une navette sera gracieusement mise à disposition des personnes à mobilité réduite à l'entrée des cimetières Nord, Ouest et Est, sans réservation, de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30.

Les nouveaux horaires d'ouverture des cimetières pour la période hiver 2023 - 2024

Du 2 novembre 2023 au 28 janvier 2024 :

- 8 heures à 17 heures pour les cimetières Ouest, Est et Saint Jean des Vignes

- 8h à 17h30 pour le cimetière Nord



POUR RAPPEL : Depuis l'année dernière un service de proximité pour les concessions

En octobre 2022 un service de proximité pour les achats et renouvellements de concession a été proposé aux usagers afin de leur éviter un déplacement au service Etat Civil. Des régies ont été créées afin de leur permettre d'effectuer ces opérations dans les loges des cimetières OUEST et NORD.

Cimetière NORD, 125 rue Principale, 71530 CRISSEY (03.85.43.52.07),



Cimetière de l'OUEST, 77 avenue Boucicaut, 71100 CHALON SUR SAONE (03.85.46.54.36),

Chaque loge peut enregistrer ces opérations pour les 4 cimetières, ainsi que l'Etat Civil.

Le règlement sont effectué uniquement par chèque bancaire ou en espèces.