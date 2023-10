Mouvement du 13 octobre : l’URPS Médecin Libéral Bourgogne-Franche-Comté comprend les raisons de la colère

L’URPS Médecin Libéral Bourgogne-Franche-Comté apporte son soutien aux médecins libéraux qui s’expriment à travers ce rendez-vous et appelle chacun à entendre les raisons de la colère et la souffrance des médecins devant l’attrition continue des moyens qui leur sont donnés dans leur engagement quotidien.

Ce mouvement est le symptôme inédit d’un fort dysfonctionnement du système de soins dans son ensemble. C’est une alerte à écouter et à prendre en compte réellement, en apportant des réponses fortes.

L’URPS Médecin Libéral Bourgogne-Franche-Comté appelle ainsi le Gouvernement et l’administration publique à se mobiliser fortement pour construire en confiance avec les médecins et pour donner les moyens à la médecine de ville pour apporter enfin une réponse concrète et claire.

Le propos des médecins libéraux n’est pas d’opposer l’hôpital et la ville ; ne pas écouter les libéraux, c’est mettre en péril tout le système, y compris par capillarité le système hospitalier. L’URPS Médecin Libéral Bourgogne-Franche-Comté ne rappellera jamais assez le rôle et la place des médecins libéraux, y compris dans les situations de crise. Il est urgent d’écouter tout le système de soins, et d’équilibrer les moyens et les engagements.