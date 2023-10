Clap de fin pour Gilbert Drigon, lui qui a fait tourner des milliers de danseurs durant toute sa carrière musicale.

Trompettiste, Gilbert Drigon vouera toute sa carrière à l’accordéon dont il joue avec prédilection. Il sera formé à la fois à la Fanfare de St Marcel et à l’académie de Chalon.

Le jeune élève, doué pour la musique, progressera très vite et fera des bals où il va côtoyer Michel Folléat, Paul Larue, le Mick et bien d’autres de l'orchestre Méridiana.

A Châtenoy le Royal, il va monter son école d’accordéon et deviendra le chef de l’Harmonie municipale qu’il fera admirablement progresser.

L’Orchestre d’accordéons qu’il a créé ira jusqu’en Honneur, belle récompense pour Gilbert et ses musiciens.

Après de nombreuses années passées à divertir le public avec les bals, les thés dansants, les spectacles musicaux, les concerts, les aubades…. Gilbert Drigon a pris la décision de tirer sa révérence et de prendre du temps pour lui et sa famille.

Ce dimanche 8 octobre c’était son dernier tour de piste ou plutôt son dernier bal. Ce dernier des derniers, il a souhaité le faire à la salle des fêtes de Châtenoy.

De nombreux amis fidèles, parents d’élèves, sa famille, Vincent Bergeret maire de la ville et son épouse, Marie Mercier sénatrice, des élus, Yvan Noël maire d’Oslon et son épouse, des musiciens… étaient présents à cette fête, signe de l’attachement qu’ils portent tous à Gilbert, ce musicien apprécié de tous.

Tout au long de l’après-midi, il y a eu des surprises et une, pas des moindres, lorsque Gilbert a été invité à descendre de la scène pour faire danser son épouse Jocelyne, Sébastien Mercey, ami de longue date, est apparu sur scène et a interprété "J’aurai voulu être un artiste." Beaucoup de joie, d’émotion et de larmes dans les yeux du couple Jocelyne et Gilbert.

De nombreux anciens musiciens ont participé à ce dernier bal du "maestro de l’accordéon" de sa ville Châtenoy et de sa commune de cœur Oslon. Les danseurs et danseuses ont bien profité de cet après-midi offert par Gilbert.

C.Cléaux