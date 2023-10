10 voiliers sur la Saône pour la dernière régate de la saison!

Les 10 voiliers se sont affrontés dans un vent agréable pendant quatre manches ce week-end. Jean-Claude Micol et Aurélien Delambre sur Gouetchou ont su trouver les meilleures veines de vent. Paul Adida sur Oasis est second, Jean Luc Michaud et Léo Borey sur Hocalo sont à la troisième place. Il faut noter la belle place de quatrième de Gérard Minot et Marion Barbier sur Anne-Dominique.

Les résultats ont été annoncés en présence de Thierry Thévenet, président de l'OMS.

Prochain rendez-vous: samedi 4 novembre pour l'hivernage du club avec une démonstration de voile radio commandée à 16H.

La nouvelle saison démarrera en mars 2024.