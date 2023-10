Le théâtre débat « Du soleil derrière les nuages » s’est tenu le 12 octobre à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal.

Une rencontre destinée aux séniors de 60 ans et plus pour positiver au quotidien et aborder le bien-être et la santé mentale de façon ludique.

Cette action a été organisée par la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté (MFBFC) dans le cadre des Semaines d’Informations sur la Santé Mentale, en partenariat avec Le Grand Chalon, le CCAS de Châtenoy le Royal et le CHS de Sevrey. La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) via la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de Saône et Loire a apporté son soutien financier pour cette action.

Claire Fléchon, responsable adjointe du pôle prévention promotion de la santé à la MFBFC, a présenté l’action de prévention et les partenaires de cette action : Stéphanie Gosset service santé handicap du Grand Chalon, Clara Martineau cadre de santé CHS Sevrey, Sarah Girard infirmière CHS Sevrey, Céline David Nillet psychologue et les deux membres de la compagnie "Les Caméléons".

Une bonne quarantaine de personnes dont, Roland Bertin 1er adjoint représentant monsieur le maire absent, Jeanne-Marie Martin et Marie-Thérèse Boissot adjointes, Emmanuelle Baudot directrice du CCAS, s’était déplacée à la salle des fêtes pour assister à ce débat.

Un débat de sensibilisation sous forme de théâtre interactif sur des sujets qui portent souvent à questionnement : passage à la retraite, mal-être, sexualité, solitude, isolement, dépression … autant de thématiques qui ont été abordées par les comédiens de la compagnie "Les Caméléons" au travers de petites scènes de théâtre débat, entrecoupées par des échanges animés par Céline David Nillet, psychologue avec les personnes présentes.

Aborder le bien-être et la santé mentale des seniors n’est pas toujours chose facile mais cet après-midi, de façon ludique et avec beaucoup d’humour, le débat s’est installé et les questions/réponses avec.

La qualité des interventions et la bienveillance des intervenants ont très certainement contribué à libérer la parole des séniors.

Avant ou après le débat, les séniors ont eu la possibilité de parler avec les intervenants et de s’arrêter au stand du CHS.

A la fin de ce spectacle, il a été proposé aux personnes dans la salle de participer à l’atelier sur le bien-être et la santé mentale « Plus d’humains pour se sentir bien » qui aura lieu du 6 novembre au 4 décembre à Châtenoy le Royal, en s’inscrivant auprès du CCAS, la priorité est donnée aux Châtenoyens.

Ce sera un atelier pour se sentir bien et entouré de musicothérapie, de socio esthétique, d’art thérapie, de sophrologie…

L’après-midi s’est terminé par le verre de l’amitié.

C.Cléaux