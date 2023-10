Le prochain film net for God projeté le lundi 30 octobre 2023 à 20h à la cure St Paul est :« qui manque-t-il a la table de l'oecumenisme ? »

Avec le témoignage de Soeur Anne Cathy Graber, pasteure ménnonite de confession chrétienne, anabaptiste évangélique issue de la Réforme radicale.

La Communauté du Chemin Neuf fête ses 5O ans, et elle est entrée dans une année jubilaire, le 19 aout dernier, avec une journée sur le thème de l’Eglise de demain. A cette occasion plusieurs intervenants, comme le Cardinal Aveline, archevêque de Marseille ou encore Mgr Justin Welby, archevêque de Canterbury et primat de la Communion anglicane ont pris la parole aux côtés des frères et soeurs de la Communauté : « Nous avons souhaité vous faire partager la parole de notre sœur Anne-Cathy Graber, pasteur de l’église évangélique mennonite et théologienne.

Sur le thème « les multiples visages du christianisme », Anne-Cathy parle de la diversité comme d’une Bonne Nouvelle, et de l’Espérance entre nos Eglises en choisissant une diversité qui nous engage. Nous avons trouvé que son intervention est une bonne manière de nous ressaisir de l' appel de ce " monastère invisible « .

JCR