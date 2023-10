Apporter sa pierre à l’édifice : Enguerrand, marbrier chez Espace funéraire GUILLON

Minutie et force physique : Enguerrand GANDRÉ adore son métier, surtout depuis bientôt 8 ans qu’il l’exerce à l’Espace funéraire GUILLON.

Les métiers du funéraire sont très peu connus, parce qu’on en parle peu. Pourtant, dans une entreprise à taille humaine comme l’Espace funéraire GUILLON, ce sont des métiers souvent polyvalents qui apportent la satisfaction d’être utile à des familles dans le deuil. Et le marbrier, “pilier” essentiel de la culture funéraire, est ô combien important dans l’installation et l’entretien des monuments funéraires.

Interview

Comment êtes-vous arrivé dans cette profession ?

Enguerrand Gandré : Un peu par hasard. Après avoir travaillé en tant que marbrier dans le bâtiment, je me suis dirigé vers celui de marbrier funéraire depuis bientôt 15 ans. Et depuis bientôt 8 ans, je suis chez PF Guillon.

Je suis resté dans ce métier car j’aime beaucoup la diversité du travail, et le travail bien fait.

Justement, que pourriez-vous dire à quelqu’un qui aimerait se diriger vers ce métier ?

E. G. : Pour moi, c’est un métier de passion, à la fois physique et minutieux. La minutie est importante car les matériaux sont parfois très fragiles, et à la fois physique car ce sont souvent des matériaux lourds. Notre récompense, c’est aussi quand nous avons, comme souvent, des retours positifs des familles en découvrant le résultat final. C’est en effet pas pareil de voir le monument terminé que de le choisir sur une photo !

Quels sont les principaux matériaux utilisés pour les monuments funéraires ?

E. G. : Principalement du granit, parfois du marbre ou de la pierre. Mais la plus grande partie des monuments sont en granit. C’est d’ailleurs un avantage pour l’entretien, qui est plus facile.

Les familles peuvent vous demander un type de monument particulier ?

E. G. : Bien sûr, nous sommes attentifs aux désirs des familles mais également aux consignes que le défunt peut avoir laissées. Certains souhaitent des monuments paysagers, un peu plus de moderne, des monuments bicolores… Il nous arrive d’avoir également des demandes pour des chapelles, ce qui demande un travail plus conséquent et des contraintes différentes.

Les gens l’ignorent, mais le travail de marbrier ne s’arrête pas à la pose de monuments. Vous disiez que le métier est polyvalent. Vous pouvez nous en dire plus ?

E. G. : Il arrive que nous procédions à des exhumations de corps. Dans ce cas, il faut retirer le monument, ce qui demande des gestes délicats selon l’ancienneté du monument. Ensuite nous pouvons ouvrir le caveau ou creuser la fosse pour accéder au(x) défunt(s) à exhumer.

Nous travaillons également avec les mairies qui font appel à nous lorsque les concessions sont échues. Notre travail est nécessaire afin de libérer ces concessions pour que les communes puissent les réattribuer ensuite. Là encore, c’est un travail qui exige beaucoup de délicatesse. Les mairies requièrent également nos services pour les entretiens de monuments aux morts et calvaires, aménagements de jardins du souvenir, poses de columbariums et d’ossuaires...

Bien sûr, au quotidien, nous assurons les différents travaux de marbrerie nécessaires à l'inhumation des défunts. De la même manière que pour les exhumations, nous faisons ce qui doit être fait dans les délais impartis.

Enfin, nous réalisons régulièrement pour les familles des remises en état de monuments. Il arrive que des tombes s’affaissent, qu’il faille redresser des stèles ou des croix. Le nettoyage de monuments fait également partie intégrante de notre travail. Et c’est vrai que l’avant/après est quelquefois très surprenant (voir galerie photos ci-après). Ça fait partie de la satisfaction d’un travail bien accompli.

Vous avez travaillé auparavant dans un grand groupe funéraire et vous êtes désormais chez Espace funéraire GUILLON, une entreprise familiale : y a-t-il une différence ?

E. G. : Alors personnellement, depuis que je travaille ici, ça va faire 8 ans, je découvre une qualité de travail qui passe avant le rendement ! On travaille avec sérénité et pour moi, c’est le plus important.

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Espace funéraire GUILLON

Permanence téléphonique 7 j/7 – 24 h/24, y compris dimanche et jours fériés

Facebook : https://www.facebook.com/Pfguillon/

Site : https://www.pfguillon.com/

Tél. : 03 85 92 67 80 (permanence 7 J/7 – 24 h/24)