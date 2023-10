Le Programme de votre week-end au Skyclub

Vendredi 27 et samedi 28 octobre, ça va vibrer au Skyclub.

Vendredi 27 octobre : Ladies Night

La soirée vous est dédiée, les filles ! 1 cocktail* offert pour vous avant 1 h.

Entrée gratuite toute la nuit.

Mixed By Mike Twister Galliez.

Samedi 28 octobre : Saturday Fever

La vibe du samedi soir. Ambiance généraliste

Entrée gratuite toute la nuit.

Mixed By Well Nine

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SkyClub

Ouverture à 23 h

Entrée gratuite pour tous avant 1 h.

ZA Charbonneau – Ciel (71350)

Réservations tables – Tél. : 06 72 34 41 05