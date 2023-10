CARNET ROSE - Bienvenue à Emma

Emma ROMMELAERE est née le 18 octobre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant du couple de Laure RENAUD et de Sylvain ROMMELAERE après Julien, 2 ans, la maman ayant eu d'une précédente union 2 enfants, Mana, 17 ans et Gérard, 15 ans. La maman est employée de ménage et le papa est père au foyer. La famille réside à Chalon-sur-Saône.