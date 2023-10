Qui connaît Wolin ? Le jeune influenceur Chalonnais qui monte qui monte

Ses vidéos séduisent 300 000 abonnés sur TikTok, Instagram et YouTube. Originaire de Chalon-sur-Saône, c'est sous le nom de Wolin, que Yanis Perraut est en train de se faire une place parmi les influenceurs importants sur les réseaux sociaux. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est au studio de Laurent Bon, 77 Rue Gloriette, «son photographe attitré», que nous avons rencontré Wolin, de son vrai nom Yanis Perraut.

À 16 ans, le jeune homme originaire de Chalon-sur-Saône a vu sa notoriété numérique grimper en flèche depuis qu'il poste vidéos et photos sur TikTok, Instagam et YouTube.

Passionné de jeux vidéo depuis sa tendre enfance, c'est par ce biais qu'il découvre le monde des influenceurs.

«Je ne me vois pas travailler dans autre chose pour le moment», nous assure Yanis.

À 5 ans, il faisait déjà des vidéos sur le jeu Minecraft et des démos sur les jeux Lego sur Xbox 360.

Aujourd'hui, ce lycéen comptabilise «bientôt» 300 000 abonnés all social*.

«Dans un an, je vais atteindre le million d'abonnés. C'est peut-être difficile à croire mais je vais y arriver car il faut croire en ses objectifs», nous explique ce jeune homme plein d'entrain.

Pour l'heure, il a produit 177 vidéos sur YouTube Shorts, la plate-forme de partage de vidéos courtes de YouTube, plus de 600 vidéos sur TikTok et tout autant sur Instagram, à raison de 3 vidéos par jour en moyenne sur chacun des trois réseaux sociaux.

La progression exponentielle devrait continuer; d'autant plus que Yanis ne lésine pas sur les moyens pour parvenir à son objectif : le million d'abonnés d'ici un an.

«Ma vie a changé en très peu de temps. ​C’est énorme ce qui m'arrive. J'ai une communauté (Ndlr : ses abonnés) ​bienveillante. On commence à me reconnaître dans la rue. J'adore l’adrénaline qui suit le moment où j'ai posté une vidéo, quand je regarde les commentaires qui montent», convient ce dernier.

Mais alors pourquoi avoir choisi Wolin ?

«Je voulais que la première lettre de mon pseudo fasse exotique. Un truc qui sort de l'ordinaire», nous explique-t-il.

Dans ses vidéos, des contenus IRL (sigle emprunté à l'anglais tiré de in real life, littéralement «dans la vraie vie»), des concepts, de la culture pop et parfois de la prévention.

«Par contre, pas de politique car je ne maîtrise pas le sujet», prévient Wolin.

Aimant les défis, le jeune homme voudrait rallier Paris à pied, soit 328,5 kilomètres, «ce qui équivaut à plus de 75 heures de marche», nous assure-t-il, «(...) mon objectif est de le faire en 5 jours. J'ai établi un planning pour valider ce défi. Je me lèverais à 3 heures du matin, je me prépare en dix minutes et je marche jusqu'à 18 heures, pauses comprises».

* Tous réseaux sociaux confondus.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati