Les Fralois invités à venir à la première réunion publique des nouveaux élus à la salle du bicentenaire.

Ce n’est pas forcément un exercice facile pour une nouvelle équipe municipale de se trouver face aux habitants de la commune pour une première rencontre publique.

Ils s’y étaient engagés, ils ont tenu parole et ce mercredi soir ils se sont retrouvés devant un peu plus de 70 Fralois pour répondre à leurs questions.

Avant de passer à l’exercice questions/réponses, tous les conseillers se sont présentés afin que chacun et chacune des personnes présentes les connaissent mieux, même si pour certains élus ce morceau de mandat n’est que la continuité de leur engagement pris en 2020.

De nombreux échanges entre le public et les élus sur beaucoup de sujets du quotidien que l’on retrouve dans de nombreuses communes : les incivilités, les problèmes d’entretien de zones enherbées, un sujet qui est revenu sur le devant des questionnements : les problèmes avec le Grand Chalon sur la répartition des recettes foncières entreprises dans le cadre de la reprise de compétence par le Grand Chalon et les intérêts communautaires. Un différend qui a amené Alain Gaudray à démissionner de son mandat de maire et de vice-président au Grand Chalon. La nouvelle municipalité, malgré sa solidarité envers les autres communes, entend bien défendre les intérêts de Fragnes La Loyère sur ce problème de taxe foncière. 30% de la recette pour la commune et 70% pour le Grand Chalon est inconcevable pour les élus de la commune. Une meilleure répartition plus favorable à la commune, le Grand Chalon ne veut pas l’entendre. Une affaire pas si simple qui est le reflet de ce qui se passe au niveau national.

D’autres sujets comme le stationnement près des écoles, la vitesse, le non-respect du code de la route, les rodéos ont été évoqués par les habitants. Tout n’a pas été réglé à cette réunion, les élus ont pris note des doléances et remarques des participants.

Les discussions se sont poursuivies pendant le moment convivial offert par la mairie.

C.Cléaux