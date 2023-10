Octobre Rose, Châtenoy le Royal s’est encore mobilisé ce mercredi 25 pour les marches roses.

Même si les progrès de la médecine avancent, le dépistage précoce des symptômes du cancer du sein reste primordial. Chaque année le mois d’octobre est le mois des actions de sensibilisations : des gestes simples et une visite régulière permettent souvent d’éviter le drame. Un examen clinique des seins (palpation), recommandé tous les ans dès l’âge de 25 ans, une mammographie de dépistage (examen radiologique) associée à un examen clinique des seins, proposée tous les deux ans aux femmes de 50 à 74 ans…

Ce sont quelques-unes des recommandations que les personnes présentes ce mercredi après-midi ont pu entendre de Marion et Sylviane les deux infirmières de l’association "Asalée" dont le stand était installé sous le préau de l’école de Cruzille. En raison du temps plutôt maussade, le préau a été transformé en point de rassemblement, de départ et de retour des marches organisées conjointement par la municipalité et le CCAS.

"Toujours Femme", le "Rotary" avec les enfants du collège Jean Villard partenaire fidèle à cette cause, "Multi gym", Lydie Phillipon de "Chapeaux Elé-Gants", le stand de barbe à papa, l’accueil et le CCAS étaient à l’abri sous le préau.

Deux distances étaient offertes aux marcheurs, pour les plus en forme 8 km alliant ville et bois et pour les autres seulement 3 km dans les rues de la ville avec à la clé une chasse au trésor préparée par les animatrices du centre de loisirs. Bérengère Catinot, assistante de Service Social du CCAS, aidée d’une animatrice, donnait quelques explications et les documents pour la chasse au trésor.

Vincent Bergeret, maire de Châtenoy, a pris la parole pour remercier les Châtenoyens présents, les personnels du CCAS, Carrefour Market pour le goûter (pâtisseries, brioches…) qui a été offert au retour des marches. Il a aussi remercié les groupes, les personnes qui aident les malades, il a mis un véritable accent sur le partenariat avec l’association "Toujours femme".

Claudine Deléaz, présidente de cette association, a dit sa reconnaissance pour l’aide apportée, la mobilisation, la générosité et elle a rappelé : « Notre association soutient psychologiquement et financièrement les femmes atteintes d’un cancer et plus particulièrement celles atteintes du cancer du sein. Nous leur proposons gratuitement des soins esthétiques, de mieux-être, soins dispensés dans les hôpitaux de Chalon par des esthéticiennes diplômées. Nos adhérentes ont également accès à différentes activités d’aide et de soutien. »

Les différents groupes ont ensuite pris le départ pour faire d’un côté les 8 km, on pouvait noter la présence comme chaque année des jeunes ados de l’ERJ encadrés par Léogadie, Saïd et Julien, de l’autre les marcheurs pour les 3 km avec les petits du centre de loisirs Arc en Ciel accompagnés des moniteurs et monitrices. C’est sur ce parcours de 3 km que chacun allait jouer les détectives pour trouver le trésor.

Au retour, un goûter attendait les marcheurs : après l’effort, le réconfort.

Octobre rose a été, encore cette année, sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. Le personnel du CCAS, de l’ERJ et de la ville répond toujours présent pour animer cette action de sensibilisation au cancer du sein.

C.Cléaux