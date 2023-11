Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon : 'Petit animal sauvage', Juliette Serrad solo

" En façade, la voix douce et le violoncelle sage, à l'intérieur vit un petit animal sauvage. Ses chansons nous attrapent et nous griffent par surprise. Vivement !"

Jeudi 9 novembre - 12h30 - Plateau de l'Auditorium

Jouant avec les couleurs et les contrastes, Juliette Serrad chante accompagnée de son violoncelle, tantôt joué comme une guitare tantôt comme une contrebasse. Mélodies accrocheuses et lignes de basses rythmées vous emmènent dans son univers singulier. Quelques respirations improvisées au violoncelle viennent ponctuer ce voyage, créant ainsi un dialogue entre sa voix et son instrument.

Un spectacle d’une demi-heure vous est proposé le temps de la pause méridienne. Et si le jour même, vous souhaitez prendre un plat du jour au Bistrot des artistes, restaurant se trouvant au Conservatoire, un café gourmand vous y sera offert. Voilà en résumé l’équation magique :

1 spectacle de 30 min + 1 plat du jour = 1 café gourmand offert.

Réservation pour le Bistrot des artistes par mail à sandrine.male@legrandchalon.fr (dans la mesure du possible 10 jours avant le spectacle). Dans la limite des places disponibles.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/cafes

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Sabine Serrad.