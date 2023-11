AVIS DE DECES - Madame Paulette CLET née VION

CHÂTENOY-LE-ROYAL



André CLET, Renée LACROIX, Annie DE SIMONE, ses enfants et leurs conjoints ;

Arnaud, Yannick, Karine, Kévin, ses Petits-enfants ;

ses 7 arrière-petits enfants ;

M. et Mme VION Michel, son frère et sa belle-sœur ;

M. PY Maurice, son beau-frère ;

ses neveux et ses nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Paulette CLET

née VION

survenu le 3 novembre 2023,

à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 8 novembre 2023, à 15 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Pas de plaques.

Paulette repose à la chambre funéraire à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Elle a rejoint son époux,

Paul,

décédé en 1994

et sa sœur,

Monique,

décédée en 2023.