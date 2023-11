Natur'Elles, votre nouveau salon de coiffure spécialisé dans la coloration végétale

Détente, bien-être et nature, c'est le credo du nouveau salon de coiffure qui a ouvert depuis un mois au 27 rue Fructidor. Plus de détails avec Info Chalon.

Après avoir travaillé pendant 6 ans pour un salon de coiffure, notamment dans la coloration végétale dont elle s'est fait une spécialité, Emeline Bernard, 34 ans, a décidé de voler de ses propres ailes en ouvrant propre salon de coiffure : Natur'Elles.

Situé au 27 Rue Fructidor, en lieu et place de Platine, ce nouveau salon de coiffure mixte a ouvert le 3 octobre dernier.



«C'est après mûres réflexions que je me suis lancé dans cette nouvelle aventure qui allie détente, bien-être et nature», nous explique cette souriante jeune femme.

Comme nous vous le mentionnions ci-dessous, la spécialité d'Émeline est la coloration végétale.

100% naturelle et aux antipodes de la coloration chimique aux effets incertains sur la santé, cette méthode est réalisée uniquement à base de poudres de plantes de première qualité (principalement du henné, de l'indigo et du cassia) que l'on mélange à de l’eau chaude pour former une pâte onctueuse. Celle-ci est appliquée sur la chevelure et va ainsi permettre aux pigments naturels de se fixer sur la paroi du cheveu (ou cuticule).

Réalisée avec des plantes de première qualité et des protocoles rigoureux, la coloration végétale est permanente et permet de couvrir totalement les cheveux blancs. En coloration végétale, le nuancier de couleurs est large : blond, brun, châtain, roux, noir, etc.

Le salon de coiffure propose des forfaits tout compris (bain d'huile, massage du cuir chevelu, shampoing, soins capillaires, coupe et séchage) avec une moyenne de prix de 45 euros pour les femmes et 25 euros pour les hommes.

Pour ce faire, Émeline est secondée par Noélia, son apprentie en BP au CIFA Jean-Lameloise, Mercurey.

Natur'Elles propose également des chignons, comme ceux des mariages, des massages shiatsu ou ayurvédiques.

Vous y retrouverez toute une gamme de produits de coiffure (shampoings, huiles pour bain d'huile, produits de soins capillaires, laques, etc).

Fermé le lundi et le mercredi, Natur'Elles est ouvert sur rendez-vous de 9 heures à 18 heures non-stop le mardi, jeudi et vendredi et de 8 heures à 16 heures non-stop le samedi.

Contact

☎ 03 85 48 35 44 ou par mail à naturelles71@outlook.fr

Page Facebook : Emeline Natur'elles

Instagram : emelinenatur_elles71

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati