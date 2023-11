BRONCHIOLITE - La Bourgogne-Franche Comté passe en rouge

Bilan hebdomadaire de Santé Publique France

L’activité liée à la bronchiolite était en nette augmentation dans l’Hexagone pour l’ensemble des indicateurs de la surveillance syndromique : actes médicaux SOS Médecins, passages aux urgences et hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite. Le taux de positivité pour le VRS (virus respiratoire syncytial) dans les prélèvements naso-pharyngés tous âges étaient en augmentation en milieu hospitalier. D’autres virus susceptibles d’induire des bronchiolites continuaient de circuler, en particulier les rhinovirus. Dans l’Hexagone, les régions Hauts de France,Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont passées en phase épidémique portant à dix les régions en épidémie. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur restaient en phase pré-épidémique. Dans les départements et régions d’outre-mer, trois régions (Guadeloupe, Martinique et Guyane) restaient en phase épidémique.

Concernant la COVID-19, les indicateurs syndromiques étaient stables ou en diminution dans toutes les classes d’âge (SOS Médecins, passages aux urgences et hospitalisations après passage). Le taux de positivité des prélèvements était en diminution à l’hôpital et en médecine ambulatoire dans un contexte de vacances scolaires.

Le nombre de nouveaux épisodes de cas groupés d’IRA dans les établissements médico-sociaux (EMS) poursuivait sa diminution observée depuis début octobre. Une attention particulière est portée à cette population du fait de l’impact potentiel des IRA en termes de sévérité dans cette population vulnérable.

Dans l'Hexagone, les indicateurs grippe restaient stables et à leur niveau de base avec quelques détections sporadiques de cas de grippe comme habituellement observé à cette période de l'année. En Outre-mer, la situation était identique aux Antilles et en Guyane. La Réunion était toujours en phase épidémique et Mayotte est passée en phase épidémique en S44. Le virus grippal détecté majoritairement dans ces deux territoires était le virus A(H3N2).

Dans ce contexte, il est nécessaire d'être particulièrement vigilant et d'appliquer les mesures barrières notamment en présence d’enfants de moins de 2 ans en prévention de la bronchiolite. De plus, il est important que les personnes âgées et fragiles aient recours à la vaccination contre la COVID-19 et la grippe, ces vaccinations pouvant être concomitantes.

A l’issue de la semaine 44, la couverture vaccinale COVID-19 de la campagne d’automne 2023 pour les personnes âgées de 65 ans et plus est de 13,5% (9,9% des 65-69 ans, 12,5% des 70-74 ans, 16,1% des 75-79 ans et 16,3% des 80 ans et plus). Depuis le 17 octobre 2023, 34,6% des vaccinations contre la COVID-19 chez les personnes âgées de 65 ans et plus ont été réalisées en même temps qu’un vaccin contre la grippe.