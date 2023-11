Et on peut dire qu’il y avait du monde pour la féliciter !

Celle-ci avait fait les choses en grand pour fêter son second établissement et ravir ses invités.

Mention spéciale pour le choix du DJ qui en plus de ses platines a mis le feu avec son saxophone ! Si vous êtes curieux, vous pouvez allez voir son travail ici.

Déjà à la tête du bar à ongles « Le loft » situé rue aux fêvres, c’est désormais également au 38 rue de la motte que vous pourrez donc profiter du savoir-faire d’Anaïs.

Un nouveau challenge pour la jeune femme puisque « L’académie by Anaïs » dispensera des formations, initiales et de perfectionnement, dès Janvier prochain.

Une réussite plus que totale pour Anaïs puisque depuis l’ouverture de son institut spécialisé dans les ongles en février 2020, la prothésiste n’a cessé de faire évoluer son entreprise.

Désormais à la tête d’une équipe de six personnes, la détermination et le travail acharné de la chalonnaise ne sont plus à prouver.

Anaïs, que rien n’arrête, portera désormais une casquette supplémentaire avec le poste de formatrice « Beautilux », un rôle qui pour sûr, lui ira comme un gant.

À l’académie, les prothésistes ou les futures prothésistes pourront donc se former ainsi qu’acquérir tous les produits nécessaires à leur métier, de la marque plébiscitée par Anaïs et ses employées : « Beautilux ».

Aussi, à l’académie, Camille et Sabrina, prothésistes ongulaires, accueilleront les clientes pour leur rendez-vous habituels afin de compléter le planning de « Le Loft » où Malvina, responsable et Amélie et Maude, prothésistes, continueront de sublimer vos ongles.

Petite nouveauté du côté de l’académie, une deuxième Camille, déjà connue avec son entreprise C&G beauty, vous proposera son savoir-faire dans l’extension de cils.

Pour en savoir plus sur l’Académie by Anaïs ou pour des renseignements complémentaires sur les formations proposées, venez visiter le site web ici.

Déjà convaincue ? Prenez rendez-vous directement ici.

Pour suivre l’actualité de l’académie :

Facebook

Instagram

Amandine Cerrone.