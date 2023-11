Lancement d’un grand plan compostage : le Grand Chalon accompagne les Grands Chalonnais pour réduire leur impact sur l’environnement

En novembre 2023 à l’occasion de l’ouverture de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, le Grand Chalon lance une opération d’envergure pour inciter les habitants à composter davantage et à réduire leur impact sur l’environnement.

L’action s’inscrit dans la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire ; elle généralise aux collectivités le tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024.

L’ambition du Grand Chalon : équiper 40% des maisons individuelles de composteurs



Au Grand Chalon la pratique collective et individuelle du compostage s’amplifie depuis 2006. 5 530 composteurs individuels ont déjà été distribués aux habitants par le Grand Chalon, équipant 21 % des maisons individuelles. L’ambition du Grand Chalon est de porter ce chiffre à 40% grâce au lancement d’un grand plan compostage :

au total 6000 composteurs auront été distribués d’ici fin 2024

A l’horizon 2031, l’objectif du Grand Chalon, est de réduire les déchets de 100 kg/an/habitant : passer de 579 kg/an/habitant de déchets ménagers assimilées en 2022, à 505 kg/an/habitant en 2025, puis à 476 kg/an/habitant en 2031.

Le plan compostage Grand Chalon se concentre sur trois principales actions

- Un kit de compostage proposé à 10€ au lieu de 15€.

Ce kit d’une valeur réelle pour la collectivité d’environ 100 euros, comprend un composteur à installer dans un jardin, une flèche aératrice, un bioseau, des mémos pédagogiques pour bien savoir composter.

Pour commander un kit, les inscriptions sont obligatoires sur le site internet du Grand Chalon préférentiellement, ou par téléphone au Pôle Environnement du Grand Chalon (03 85 43 37 65).

- Des formations et ventes de composteurs à des horaires adaptés à la majorité des habitants, dans les locaux du Grand Chalon, mais aussi dans chaque commune.

Le Grand Chalon a constitué une équipe dédiée au compostage composée de 3 personnes. Elle se déplacera dans les communes pour équiper de composteurs et former les habitants à la pratique du compostage, le vendredi soir ou le samedi.

Dans les locaux du Grand Chalon, les formations auront lieu le mercredi et le vendredi, à 14h et à 17h30. Informations et calendrier des formations/ventes de composteurs sont aussi relayés sur le site internet du Grand Chalon.

- Une campagne de communication grand public sur le compostage : information dans chaque commune aux habitants, affichage abribus, réseaux sociaux, site internet, et magazine trimestriel Nous du Grand Chalon en janvier 2024.

Composter toujours plus de déchets : les enjeux à l’échelle du Grand Chalon

Au Grand Chalon, le bac à ordures ménagères des habitants est constitué de 28,9% de déchets fermentescibles, soit 57.6 kg/habitant/an, et de 7% d’aliments résultants du gaspillage alimentaire soit 14 kg/habitant/an (étude 2020 du SMET71 Syndicat Mixte d’Études et de Traitement des Déchets Ménagers). La majorité de ces déchets est compostable.

A l’échelle du Grand Chalon si chaque habitant composte ses déchets alimentaires, ce seront :

- Moins 30% de déchets dans les ordures ménagères,

- Moins de camions pour collecter les déchets, soit une diminution des gaz à effet de serre,

- Une amélioration de la qualité des sols grâce à l’utilisation d’un engrais naturel au jardin.

Les déchets verts quant à eux représentent des tonnages conséquents apportés en déchetteries : 9767 tonnes en 2022, soit 16% des déchets annuels par habitant. Ils peuvent aussi être compostés et valorisés dans un jardin pour ceux qui en possèdent.

Le compostage, un geste écologique et économique facilité par le Grand Chalon

L’équipe Gestion Des Déchets du Grand Chalon rappelle que le compostage est un moyen de transformer les déchets en ressources, de réduire les déchets et plus globalement de réduire notre impact sur l’environnement.

Les bénéfices du compostage : moins de dépendance à l'égard des engrais chimiques, contribution au rétablissement de la fertilité des sols, amélioration de la rétention d'eau et à l'apport de nutriments aux plantes.

Et en réduisant les déchets alimentaires, le compostage contribue également à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique.

Un enjeu que Sébastien Martin, Président de l’agglomération, soutient avec l’ensemble des équipes et tous les partenaires engagés pour la transition écologique du Grand Chalon.

----------

Calendrier communal des premières formations et ventes de composteurs



Châtenoy-en-Bresse : vendredi 24/11/2023 à 16h30

Lessard-le-National : samedi 25/11/2023 à 16h

Allerey-sur-Sâone : samedi 16/12/2023 à 10h

Epervans : samedi 20/01/2024 à 10h

Gergy : samedi 27/01/2024 à 10h

Sassenay : samedi 03/02/2024 à 11h30

Saint-Rémy : samedi 25/11/2023 à 10h

Mercurey : samedi 02/12/2023 à 10h30



Rully : samedi 13/01/2024 à 10h30



Dracy le Fort : samedi 20/01/2024 à 11h30

Saint-Marcel : samedi 03/02/2024 à 10h00

Châtenoy-le-Royal : samedi 10/02/2024 à 10h



Inscriptions obligatoires : www.legrandchalon.fr