La Région Bourgogne-Franche-Comté présente à l’European Hydrogen week de Bruxelles

L’European Hydrogen week est le plus grand événement annuel dédié à l’hydrogène. Une occasion pour la Bourgogne-Franche-Comté de mettre en lumière son dynamisme et son engagement en faveur de l’hydrogène.

Au regard de l’urgence de la transition énergétique, la Région Bourgogne Franche Comté fait du développement de la filière Hydrogène vert une de ses priorités.

La Bourgogne-Franche-Comté dispose d’un ADN industriel qui lui permet aujourd’hui d’être une place forte de l’hydrogène en Europe grâce à la mobilisation des acteurs, et notamment de la recherche, depuis vingt ans.

Située à proximité de l’Allemagne et de la Suisse, carrefour stratégique européen, la Bourgogne-Franche-Comté est, en effet, une des premières régions françaises à avoir misé sur le déploiement de l’hydrogène à partir des premiers travaux de l’Université technologique Belfort-Montbéliard sur la pile à combustible.

La Région consolide aujourd’hui une filière présente sur toute la chaîne de valeur, notamment en matière de recherche et développement, de formation et de développement et d’implantation d’entreprises.

Labellisée Territoire hydrogène dès 2016, la Région attire aujourd’hui de grands industriels, qui ont notamment fait le choix du Nord Franche-Comté pour y installer leur giga factory.

La Région Bourgogne-Franche-Comté accompagne les start-ups et encourage les innovations dans les entreprises. Il s’agit ici de construire une filière industrielle sur toute la chaîne de valeur, pour que, demain, tous les composants d’un électrolyseur ne soient pas produits à l’autre bout du monde, mais en Bourgogne-Franche- Comté.

La filière hydrogène décarboné est une des priorités de l’Etat et la Région qui soutiennent la filière au niveau régional à hauteur de plus de 800 millions d’euros.

A travers une feuille de route Hydrogène construite et partagée avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème, la Région, de son côté, a engagé 100 millions d’euros pour accompagner le développement de cette technologie sur l’ensemble des territoires, que ce soit via des écosystèmes de mobilité, ou l’accueil d’industries de demain, notamment à Belfort, à Dijon, ou encore à Auxerre. Cela a notamment permis la mise en place d’un centre deR&D pour les réservoirs hydrogène, l’accompagnement de projets de R&D pour les moteurs à combustion interne et des projets d’innovation de solutions adhésives pour améliorer les piles à combustibles.

La Bourgogne-Franche-Comté est également la première Région de France à avoir officialisé une commande de trois trains à hydrogène, à hauteur de 51,9 M€.

Aujourd’hui, la Région s’apprête à franchir un nouveau cap en créant l’école nationale de l’hydrogène, qui a pour ambition, sur le territoire, de rassembler l’intégralité des formations autour des métiers de l’hydrogène, du CAP au doctorat. Préparer l’avenir, c’est préparer les compétences dont nous aurons besoin demain. C’est la raison pour laquelle la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’Etat, aux côtés de partenaires de l’emploi et de laformation, et des entreprises, portent un projet de création d’une Ecole nationale de l’hydrogène, rassemblant tout notre savoir-faire en matière d’enseignement et de formation pour accompagner l’essor de la filière hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté et au-delà.