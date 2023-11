Suite à son prochain départ à la retraite, grand déstockage de plantes vertes et fleuries, vases, fleurs séchées… au magasin ‘Un été à la campagne’

Après 21 ans d’activité au sein de son magasin, Viviane Bruley prend une retraite bien méritée !

Figure emblématique parmi les commerçantes du centre-ville, Viviane à quelques jours de la cessation de son activité suite à son départ en retraite, s’est confiée à Info-chalon :

« J’ai souvent rêvé d’un livre complet et les fleurs m’ont permis d’écrire une belle et longue histoire avec vous. Sensibilité, émotion, création et exigence, étaient le quotidien d’un métier passionnant. Roses, pivoines, pois senteur, lilas, muguet… exhalent et enivrent de leur parfum chaque saison.

Renoncules, tulipes, anémones, hellébores… toutes de formes différentes mais avec tant de délicatesse ont permis de réaliser de somptueux bouquets. Grâce à dame nature, fleurs et couleurs dans leur écrin de verdure embellissent la vie. Oui mais voilà, le 30 novembre 2023, je fermerai la porte de mon commerce ‘Un été à la campagne’ que j’ai créé en 2002.

Aussi, je vous propose de venir au magasin où j’organise un grand déstockage de plantes vertes et fleuries, vases, fleurs séchées…

Pour information : Pauline et Anna, les prochaines gérantes du magasin ‘Un été à la Campagne’, seront là pour continuer à vous accompagner et à magnifier les fleurs, ce si bel outil de travail.

Très affectueusement à vous, louloutes, loulous et biches !!! ».

‘Un été à la Campagne’ 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, tél : 03 85 42 95 37

