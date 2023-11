Les apprentis de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon mis à l’honneur

49 apprentis recensés sur les deux structures dont 26 présents avec leur maître d’apprentissage. Les discours et le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 16 novembre 2023, à 8h45, au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, de Chalon-sur-Saône, Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, 1er Vice-président du Conseil départemental et Gilles PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône, avaient organisé une réception en l’honneur des apprentis de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Fabienne Saint-Arroman, Vice-présidente en charge de la Petite enfance, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, d’Annie SASSIGNOL, Conseillère communautaire déléguée à l’action solidaire et Maire de Champforgeuil, de Bruno Legourd, 1er Adjoint à la ville de Chalon, d’ Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, d’ Isabel Paulo, conseillère Municipale Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Dominique Iacovella, Directeur Général des Services et la présence de 26 apprentis accompagnés de leur maître d’apprentissage…

Une réception qui commençait par l’allocution de Gilles Platret,

De Dominique Iacovella,

Extraits du discours prononcé par Sébastien Martin : «Sachez que c’est un immense plaisir que de vous accueillir ce matin ici dans ce Salon d’Honneur afin de mettre à l’honneur les apprentis qui vont cette année encore rejoindre les rangs de la ville de Chalon, le Grand Chalon et le C.C.A.S . Le Maire de Chalon l’a dit à l’instant et je ne vais pas revenir sur tous les chiffres mais effectivement nous sommes sur une augmentation constante année après année, d’intégration d’apprentis dans nos différents services. Sans vouloir être redondant avec ce qui a été dit, aujourd’hui l’apprentissage est pour moi une filière générale ! Aujourd’hui, l’apprentissage est reconnu dans absolument tous les secteurs. D’ailleurs, l’apprentissage est ouvert du CAP au BAC +5 pour des personnes âgées à partir de 16 ans et quelquefois, plus tard, pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle. La voie de l’apprentissage est aussi une voie qui permet une très bonne intégration professionnelle parce qu’à travers les métiers dans lesquels vous allez vous investir, je pense par exemple ici au Grand Chalon et en particulier à la Petite Enfance, ce sont des métiers extrêmement attractifs et en même temps tendus […] Finalement, la voie de l’apprentissage aujourd’hui, est à la fois pour vous un bon moyen de se former en étant le plus prêt de la réalité du terrain avec un équilibre théorique et de pratiques concrètes dans nos établissements qui accueillent des micro-chèches. Cela a pour but aussi évidemment pour demain que de futurs professionnels s’engagent dans l’une de nos structures ou dans une autre. Nous allons aussi accueillir des personnes qui vont agir dans le champ de l’environnement dont je sais qu’il y a des personnes qui préparent une licence professionnelle mais il va y avoir aussi des gens dans le service des sports, des solidarités, de la santé et qui préparent des diplômes et quelque part qui vont enrichir leur parcours théorique je l’espère et qui continueront peut-être ailleurs mais en tout cas qui se seront enrichis dans l’expérience trouvée avec nos équipes et nos services au Grand Chalon. Aujourd’hui, l’apprentissage n’est plus un secteur mineur de la formation mais il est devenu aussi un secteur majeur de la formation car on en a dans tous nos services […] On forme des ingénieurs et on propose tous les diplômes dans toutes les formes de l’apprentissage et c’est heureux […] Dans cette mission d’intérêt général, vous aurez goûté à ce qu’est une action publique locale dans une belle ville, comme dans une belle intercommunalité, au contact de cadres, d’élus… qui croient en ce qu’ils font et qui veulent comme ambitions porter ce territoire[…] En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans notre grande maison et surtout profitez-bien de ces moments. Formez-vous, apprenez et devenez à travers cela les personnes que vous souhaitez être, parce que l’inclusion professionnelle ne l’oublions jamais, c’est aussi la première marche dans la vie future et dans la société tout court. Bonne journée à toutes et à tous. Je vous remercie ! ».

S’en suivait un petit déjeuner mis en place par le service réception de la Mairie

Pour information : L’apprentissage est un mode de formation par alternance, ouvert aux jeunes à partir de 16 ans et/ou dans certains cas dans le cadre d’une reconversion professionnelle. Il associe une période de formation théorique (en centre de formation) et une formation pratique dans nos collectivités. Cela permet l’acquisition de savoir-faire et/ou de connaissances mais surtout de savoir être.

La Mairie et le Grand Chalon accueillent chaque année des apprentis, sur des formations allant du niveau CAP au BAC + 5. Une diversification des filières est engagée depuis plusieurs années afin de donner accès au monde professionnel par ce biais au plus large panel de formations et nos collectivités ont fortement augmenté les effectifs d’apprentis sur cette rentrée 2023.

En effet, la Ville de Chalon-sur-Saône, son CCAS et le Grand Chalon s’investissent auprès des jeunes pour les accompagner dans la vie active en leur permettant d’acquérir une expérience professionnelle tout en préparant un diplôme. Avec l’appui d’un maitre d’apprentissage, ils bénéficient d’un accompagnement bienveillant et professionnel tout au long de leur apprentissage. Les formations et diplômes concernent des domaines très variés : social, comptabilité, communication, informatique, sécurité…

Cette année, ce sont au total 49 apprentis qui sont accueillis dans différents services dont 33 nouveaux recrutés :

· 2 apprentis ont intégré le CCAS et évoluent au sein du service Insertion et des résidences autonomie.

· 19 apprentis recrutés pour la Ville au sein des services municipaux suivants : service commerce, espace verts notamment dans le cadre d’un CAP Jardiner Paysagiste, à la bibliothèque, aux ateliers, au musée.

· 28 pour le Grand Chalon. Pour préparer des diplômes d’auxiliaire de puériculture, plusieurs apprentis ont rejoint un des espaces multiaccueil du territoire pour une durée d’un an ou plus. Le service santé prévention accueille également un jeune dans le cadre d’une alternance pour préparer une Licence santé alimentation,… Deux apprentis ont rejoint au Pôle Environnement.

La Ville et le Grand chalon sont acteurs dans l’accompagnement des jeunes afin de donner une orientation professionnelle à leur projet. La Ville de Chalon-sur-Saône, son CCAS et le Grand Chalon s'engagent dans la formation des jeunes en accueillant également chaque année des apprentis en situation de handicap avec des possibilités d’aménagements des postes de travail et un accompagnement spécifique tout au long de l’apprentissage.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B