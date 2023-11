La 4ème édition du salon de la Bande Dessinée à Chalon-sur-Saône, c’est ce weekend !

Ambiance et interviews…

Ce weekend a lieu à la Salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône, le Salon de la B.D organisé par l’association ‘Bulles de Bourgogne’ pour la quatrième année consécutive. La ville de Chalon-sur-Saône, accueille une nouvelle fois cet événement basé autour du 9ème art qu’est la Bande Dessinée.

Dans ce salon à l’ambiance librairie et bibliothèque à la fois, ce ne sont pas loin de 30 auteurs venant de toute la France mais aussi de l’international (Région Parisienne, Tours, Lyon, Pakistan…) qui sont présents pour vous dédicacer leurs ouvrages de la plus belle des façons.

Vous trouverez également sur place la bibliothèque Municipale et Départementale mais aussi plusieurs stands de la librairie spécialisée ‘L’Antre des Bulles’… le stand du magasin l’En-Jeu, des espaces lectures…

Sur place, outre les séances de dédicaces, vous trouverez de nombreuses animations : Exposition d’œuvres originales, initiation à une large sélection de jeux, une chasse au trésor…

Info-chalon a fait un tour de ce beau salon de la Bande Dessinée afin de recueillir quelques témoignages d’auteurs, d’illustrateurs, dessinateurs…

Info-chalon a donné la parole à un auteur, illustrateur et scénariste de son nom de plume ‘Fix’ : « Cela fait la 4ème année que je viens au salon de la B.D de Chalon-sur-Saône mais je fais toujours celui de Saint-Rémy auparavant. Je suis originaire de la Bresse (Louhans) et cela fait 10 ans que je fais de la Bande Dessinée et que désormais je ne fais plus que cela. Avant je travaillais dans un cabinet de conseil à Paris mais comme j’avais toujours envie de dessiner, je me suis lancé pour de vrai et actuellement j’ai créé 7 albums et mon 8ème est en cours de préparation !

Jérôme Maffre, coloriste a répondu aux questions d’info-chalon :

Jérôme, à quoi correspond exactement le métier de coloriste ?

J.M : « Le métier de coloriste, il correspond à redonner du sens entre l’histoire et le dessin pour accorder la temporalité de l’album mais aussi à accompagner la lecture pour que les informations aillent au bon endroit et dans chaque case. Par exemple, on a une information à délivrer au fur et à mesure des cases afin que le lecteur regarde au bon endroit pour une meilleure lecture. On est là, pour hiérarchiser, rendre esthétique le plaisir du dessin, bref simplement accompagner l’histoire dans notre rôle défini ! ».

Comment Procédez-vous?

J.M : « Moi par exemple, je reçois d’un côté un fichier texte correspondant au scénario qui se décrit en case 1 avec la description du plan, le nombre de personnages et juste à côté en bulle 1 le monsieur qui parle, en bulle 2 l’autre monsieur qui parle et les voix off. Cela est le texte que je reçois qui est transmis également à mon dessinateur avant qu’il dessine. Le dessinateur ensuite dessine, fait son story-board, de tout cela, il va le crayonner et le dessin va être validé par le scénariste et l’éditeur. Moi j’arrive à la suite de tout cela quand tout est validé et je dois relier les informations qui sont données dans le scénario, pour le compléter dans le dessin, c'est-à-dire harmoniser tout cela pour que l’histoire soit cohérente. Ensuite, je mets les repères temporels, émotionnels et narratifs. Encore une fois, moi je travaille sur ordinateur avec le logiciel Photoshop et même si je suis autodidacte depuis 15 ans, c'est-à-dire que j’ai commencé en 2005, je suis déjà à 60 albums ! ».

Le photoreportage du salon

J.P.B