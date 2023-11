Élite Masculine - Poule B : Le VBCC domine Cesson Saint-Brieuc et poursuit son incroyable saison (3-2)

Samedi 18 novembre 2023, pour la 7ème journée du championnat Élite, le VBCC recevait les Costarmoricains de Cesson Saint-Brieuc dans un Gymnase de la Verrerie bondé. En effet, plus de 550 personnes ont assisté à ce match époustouflant où se sont affrontées les deux équipes dominatrices (avec 14 points chacune) et qui voit les Chalonnais invaincus.

Pourtant privés d'entraînement dans leur salle de Steredenn, suite à un dégât des eaux, Cesson Saint-Brieuc avait montré les crocs dès l'entame. Bien que les services du passeur Anthony Totelé font mal (0-5), cela n'empêchera les Pandidos de revenir à hauteur (12-12) sans parvenir à passer devant.

Le libéro Mathieu Augas a assuré en réception et Adelso Gonçalves s'est montré au bloc (15-21). L'écart est fait, les visiteurs prennent la tête (19-25).

Dans le deuxième set, et sous l'impulsion d’une bonne série de service de Gonçalves, les hommes de Valentin Brouck font le break (10-16). Mais c'était sans compter sur Osveny Sanchez Cardenas et les Chalonnais qui font preuve d'une force de caractère, en corrigeant leurs problèmes en réception et finissent par repasser devant (23-21). Une joie de courte durée, les Briochins, sentant bien le coup au bloc, reviennent au score et Alexis Fillon finit le travail d'un ace (25-23). 2-0, le plus dur semble fait pour les Costarmoricains.

Que nenni. C'était sans compter sur ce supplément d'âme qui fait la force des Chalonnais et qui leur a permis de remporter quatre matches au tie-break cette saison. Les Pandidos parviennent à nouveau à remonter deux sets.

Les visiteurs résistent dans le troisième acte (17-17), mais n'arrive pas à contourner le rouleau compresseur Chalonnais qui voit notamment un Corentin Canovas monter en puissant (25-20).

La manche suivante sera à sens unique pour les locaux (25-15).

Place au tie-break, où les deux équipes ont joué à leur vrai niveau et livré une sacrée bataille. Mais le mano a mano sourit finalement aux Chalonnais pour le plus grand plaisir de son public venu nombreux (15-12).

VBCC - Cesson Saint-Brieuc : 3-2 (19-25 en 26’, 23-25 en 26’, 25-20 en 27’, 25-15 en 22’, 15-12 en 18’)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati