C’est parti pour le Festival TransDanses !

Pour les deux premiers soirs de programmation, un spectacle en réalité augmentée ‘No Reality Now’ et ‘Age of content’, une pièce du Ballet national de Marseille - (LA)HORDE qui a affiché complet !

Démarré vendredi, ce festival porté par l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône a proposé deux spectacles qui ont séduit des spectateurs venus très nombreux. Info-Chalon a assisté à l’un d’eux ‘No Reality Now’.

Deux mises en scène en une !

Les spectateurs, en jauge limitée (une centaine de spectateurs à chaque représentation), ont pu vivre une expérience hors du commun vendredi 17 novembre à 19h et samedi 18 novembre à 20h au Petit Espace. A l’aide d’un dispositif portable permettant de voir le spectacle en réalité augmentée, le public a pu plonger dans un monde parallèle, un univers fascinant nous questionnant sur un possible monde invisible. Ainsi deux dimensions de la mort nous ont été données à voir ; alors qu’au plateau « une veillée funèbre surprise par un orage » se déroule sous nos yeux, s’ouvre dans le même espace, grâce au dispositif immersif, une autre mise en scène grandiose et impressionnante. Le spectateur a pu, à sa guise, passer d’une mise en scène à l’autre, rien qu’en écartant les lunettes de réalité virtuelle qui lui permettent de vivre cette expérience spectaculaire.

Pour découvrir les spectacles à venir proposés dans le cadre du Festival TransDanses : https://www.espace-des-arts.com/saison/festival-transdanses-2023

SBR