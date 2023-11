AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Aimé POURREY

OUROUX-SUR-SAÔNE



Janine POURREY, son épouse ;

Fabienne et Thierry,

Pascal et Maryse, Didier et Valérie, Christophe et Sandrine, ses enfants ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

Monique POURREY,

sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Aimé POURREY

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 18 novembre 2023,

à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 24 novembre 2023, à 15 heures, en l'église d'Ouroux-sur-Saône.

Jean-Aimé repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.