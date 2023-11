LOUP EN SAONE ET LOIRE - Le député Rémy Rebeyrotte saisit le Ministre

Nouvelles attaques du loup dans le centre Saône-et-Loire

Les choses ne peuvent plus rester en l'état. Nos éleveurs ne peuvent plus supporter davantage que leur cheptel, le travail de toute une vie, soit décimé par la réintroduction dans nos territoires d'un animal prédateur qui n'y était plus présent et qui était censé, non pas s’en prendre aux troupeaux, mais à d'autres animaux sauvages qu'il devait réguler.

Il faut mettre fin dans les meilleurs délais à cette situation qui tourne à l'exaspération et mettre tous les moyens pour mettre le loup hors d'état de nuire dès que possible.



Le Préfet a demandé des moyens supplémentaires et exceptionnels. Ils doivent lui être accordés toute affaire cessante.



Je relaie et j'appuie aujourd'hui même sa demande, qui est celle de la profession, directement auprès du Ministre.

Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire