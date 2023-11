Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Le ‘Haïka coffee house By’ a ouvert ses portes

Des cafés à déguster venus d’ailleurs et aux arômes subtils. Le clin d’œil info-chalon.com !

Ouvert depuis le 28 novembre à 8 heures, situé 8 rue du blé à Chalon-sur-Saône, le beau magasin ‘Haïka coffee house By’ vient d’ouvrir ses portes.

Dans cette boutique bien aménagée, vous trouverez un grand choix de cafés pure origine torréfiés au commerce ‘Le Moulin à Café’, 1 Place Saint Vincent à Chalon qui vous réjouiront par leur finesse et leur caractère.

L’atout fort de ce coffee café, c’est le savoir-faire d’une torréfaction artisanale hors du commun, pour transformer le produit brut des cafés en provenance du Brésil, de l’Ethiopie, du Pérou… pour le sublimer et vous proposer des cafés dont le profil aromatique vous comblera. Sur place un service snacking (sucré salé) ainsi que des boissons artisanales vous seront proposés.

Romain et Pierre, les employés du magasin, sauront vous conseiller sur les meilleures tendances et les arômes du moment selon vos goûts et vos attentes.

Le ‘Haïka coffee house By’, 8 rue du blé à Chalon-sur-Saône est ouvert de 8 heures à 18 heures, du mardi au samedi.

J.P.B