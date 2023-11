À La Garçonnière de Nath, 263 € récoltés dans la lutte contre les cancers masculins grâce à son Movember Bien-être

Pour la deuxième année, Nathalie Landgraf, la coiffeuse-barbière du 33 rue de Thiard, se fait un point d'honneur à s'associer à Movember, pour changer le visage de la santé masculine, en s'attaquant à la santé mentale, la prévention du suicide et les cancers de la prostate et des testicules. Plus de détails avec Info Chalon.

Nathalie Landgraf, gérante de La Garçonnière de Nath, a organisé deux journées bien-être, le vendredi 24 et samedi 25 novembre, dans les locaux son salon situé au 33 rue de Thiard, afin de recueillir des dons au profit du mouvement Movember.

«C'est la deuxième fois que je m'associe à cet élan du cœur et une noble cause : la santé des hommes», nous indique la sympathique coiffeus-barbière.

En effet, depuis 2003, la fondation Movember finance des projets autour de la santé masculine et organise des actions qui visent à informer sur ce sujet, notamment sur les cancers de la prostate et des testicules, la prévention du suicide ainsi que sur la santé mentale.

«Alors, ça s'est bien passé, les personnes qui ont participé à l'opération étaient satisfaites des prestations et du moment passé. Plusieurs clients en burn out étaient présents et ont pu dialoguer entre eux, et sensibiliser les autres personnes autour de ce fléau, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'aurais aimé qu'il y ait plus de monde, mais on a quand même réussi à récolter 263 euros pour la fondation Movember donc un résultat assez satisfaisant», nous explique Nathalie.

Ces deux journées ont permis de collecter 263 euros au profit de la fondation Movember.

(Photos gracieusement fournies par Nathalie Landgraf)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati