Les efforts de l’hypermarché Carrefour Chalon-sur-Saône Sud dans la lutte contre le gaspillage alimentaire récompensés avec l’obtention du label national “anti-gaspillage alimentaire”

Fort de son engagement de longue date contre le gaspillage alimentaire, Carrefour vient d’annoncer l’obtention du label national “anti-gaspillage alimentaire” pour son hypermarché de Chalon-sur-Saône qui obtient le “niveau exemplaire”. Ce label est délivré par Bureau Veritas, leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, suite à un audit réussi du magasin. Il récompense les engagements du magasin dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire. Carrefour poursuit ainsi son objectif de réduction de 50 % du gaspillage alimentaire d’ici 2025.

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un engagement historique de Carrefour. C’est à la fois un combat citoyen – 17 % de la nourriture produite dans le monde est jetée ! – ainsi qu’un enjeu de lutte contre le réchauffement climatique : si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e émetteur mondial de gaz à effet de serre.

Carrefour a toujours été précurseur en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire : partenariat historique depuis 1995 avec les Banques alimentaires, commercialisation de paniers Too Good To Go, lancement de la marque “Nous Anti-Gaspi” visant à valoriser les produits moins beaux mais vendus 20 % moins chers.

A l’heure où l’inflation alimentaire renforce encore la préoccupation de ses clients pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’hypermarché Carrefour de Chalon-sur-Saône est l’un des premiers magasins à obtenir la labellisation « anti-gaspillage alimentaire », après un audit réalisé par Bureau Veritas, avec le niveau 3 étoiles.

Le label est délivré pour trois ans et valorise les pratiques en matière :

- d’approvisionnement et d’achat de marchandises alimentaires auprès des fournisseurs ;

- de commercialisation des denrées alimentaires en magasin ;

- de gestion des invendus et du don.

Les équipes de l’hypermarché Carrefour de Chalon-sur-Saône Sud sont mobilisées au quotidien pour réduire le gaspillage alimentaire à travers notamment :

- des zones anti-gaspillages commercialisant des références vendues entre 30 % et 50 % moins chères (œufs en vrac, produits à dates courtes, fruits et légumes moches, produits dont la date de durabilité minimale est dépassée...) ;

- environ 5000 paniers Too Good To Go proposés chaque année aux clients.

- un partenariat avec plusieurs associations locales qui viennent récupérer des denrées alimentaires invendues chaque matin.

La création de ce label s’inscrit dans le cadre de la loi AGEC et a été élaboré par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, l’ADEME et l’AFNOR Normalisation. Il intervient après une phase d’échanges de plus de deux ans impliquant les autorités publiques, les distributeurs et les professionnels des métiers de bouche autour du projet. L’entreprise Too Good To Go a d’ailleurs accompagné Carrefour tout au long du processus de test de la grille d’audit, qui a eu lieu en 2022, et qui lui a permis de renforcer ses actions sur de nombreux volets.