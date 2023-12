Des grands sapins donnés par des particuliers vont orner nos places chalonnaises!

3 des 4 sapins récupérés trôneront place de la Mairie, Place Sémard et place de l’Obélisque. Le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 30 novembre à 13h30, Place de l'Hôtel de Ville, se déroulait la mise en place du grand sapin de Noël, en présence des personnes qui ont fait don d'un sapin aux Service des espaces des verts.

Un événement qui se déroulait en présence du maire, Gilles Platret assisté de nombreux élus : Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, les Conseillères Municipales Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes et Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, les Conseillers et Conseillères chargés de Mission, Paul Thébault, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Serge Rosinoff , Conseiller Municipal, chargé de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Romuald Sutter, Responsable du Service des Espaces Verts et de Bruno Cottier, Technicien Espaces verts...

Sur place, Gilles Platret précisait : « Nous avons fait appel soit à des habitants de Chalon soit de la Région Chalonnaise pour pouvoir décorer la ville avec de gros et grands sapins. Sinon, on a un millier de petits sapins pour décorer la ville mais il nous faut des sapins plus importants que l’on ne peut pas faire pousser nous-mêmes [...] Ce sont souvent des sapins que les gens plantent aux fêtes de Noël et que nous récupérons plus tard comme ici 28 ans après ! […] Cela permet aux propriétaires de dégager leur terrain quand ils veulent se débarrasser des arbres et en même temps lui donner une deuxième vie. Cette année, nous avons 32 personnes qui nous ont contacté pour faire don de leur sapin et nous avons retenu 6 donateurs, 4 pour les grands sapins et 2 pour les branchages de décoration […] Pour ce sapin de 12 mètres de haut face à la Mairie, c’est à Lessard en Bresse qu’il a poussé et qui va enchanter les chalonnais qui viendront place de l’Hôtel de ville [...] Il faut savoir aussi que 110 sapins sont réservés à des structures publiques, écoles, bâtiments… concernant les 4 personnes qui ont fait don de leur sapin ; il y a monsieur et madame Royer Christian et Dominique de Lessard-en-Bresse (Sapin place de la Mairie), madame Lagarde Marie France de Gergy (sapin place de l’Obélisque), madame Laurence Planty de Chatenoy-en-Bresse (Place Sémard) et Laetitia Dallery de Gergy (Sapin en réserve). J’adresse donc un grand merci à tous les donateurs et je vous offre un cadeau de la Ville de Chalon. Je vous remercie ! ».

Photographie des donateurs : monsieur et madame Royer Christian et Dominique de Lessard-en-Bresse (Sapin place de la Mairie, madame Lagarde Marie France et sa fille de Gergy (sapin place de l’obélisque).

Remise du cadeau devant la mairie,

Pour information sur les sapins : En tout, 1000 sapins sont utilisés pour décorer les rues de la ville, dont 110 sont réservés pour les structures publiques et les écoles. Quatre personnes ont été retenues pour faire don d’un grand sapin : Christian Royer (Lessard-en-Bresse). Son sapin (entre 10 et 12 mètres) sera installé place de l’Hôtel de Ville. Serge Lagarde (Gergy). Son sapin (entre 10 et 12 mètres) est installé place de l’Obélisque. Laurence Planty (Châtenoy-en-Bresse). Son sapin (entre 6 et 8 mètres) est installé place Semard. Laetitia Dalery (Gergy). Son sapin est conservé si l’une des autres sapins casse pendant l’installation. Les sapins de la place de l’Obélisque et de la place Semard sont déjà installés. Deux personnes ont fait don d’un stock de branches de sapins pour la décoration : Alain Caffard (La Charmée) et Monique Neunz (Lans). Un cadeau a été remis aux donateurs présents : il s’agit du livre « 4 saisons en côte chalonnaise ». Tous les sapins récupérés finiront à la plateforme de compostage.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B