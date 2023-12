Minimes et Benjamins en forme au championnat départemental !

Le comité départemental de Judo proposait la journée du samedi 2 décembre consacrée aux minimes dans la matinée puis aux benjamins dans l’après midi.C’est dans un Dojo Cécile Nowak de St Marcel bien remplis que les débats ont eu lieu lors de ce championnat départemental, première phase de sélection de ce début de saison.

Les minimes du Judo Club Chalonnais ont donnés le ton et ont su se montrer décisifs, s’accordant même 3 doublés, avec les filles -44kg, les garçons -42kg et -66kg.

Ce sont ainsi 14 podiums et 15 sélectionnés pour la phase régionale prévue au mois de février prochain.

5 Champions de Saône et Loire : Assia SAFI (-44kg) Nola BARILLON (Givry, -48kg), Axel RAVENET (-34kg), Roméo BOGGIO (-42kg) et Aymen EL GDAH (-66kg)

6 Vices Champions : Nermine EL MAAROUFI (-44kg), Arthur MONTCHANIN (-38), Malo BRIANTI RAYMOND (-42), Gaspard DIAZ (-46), Yacine NAGARA (-66), Sandro CARNI (-73)

et 3 médailles de Bronze : Ranya LIMOGE (-48), Kenzi BOUAICHA (-38), Nicolas MASSE (Givry, -60), et la 7ème place de Zakaria BELVAL (-38)

Les benjamins ont ensuite emboîté le pas et reviennent également avec une belle moisson :

3 Champions : Taym MAGHMOUMI (-26kg) Nathaël MICHON (-34kg), Hugo RENAUD (-50kg),

2 vices champions: Corentin ANFRAY (Givry, -46) et Kenan EL HAFA (St Rémy, -60) 4 Médailles de Bronze : Alyssa MINIAOUI (-36), Safwan BOUKHEMLA (-30), Waël GMIZA (-42) et Mohamed Ali NAGARA (-55) ainsi que trois 7èmes places de Andréa EGLY KARDASZ (Givry, -30), Liam SCRIBE (St Rémy , -34) et Pablo DIAZ (-42)

Une entrée en matière plus que satisfaisante pour Yann DU CLOSEL, le directeur technique du JCC et les entraîneurs Laurent RELTIEN et Fréderic MAZUE .