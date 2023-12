Suite Photographique ou l'art et la manière de redécouvrir le Parc des Aubépins

Un projet artistique participatif pour redécouvrir le quartier des Aubépins et son parc. Plus de détails avec Info Chalon.

Fondée en 2011 avec pour objectifs de favoriser l'accès à la culture et à la création contemporaine via la mise en place de projets artistiques participatifs, Hors Limites a mis en place, durant l'été 2023, un projet artistique autour des jardins partagés du Parc des Aubépins, en collaboration avec la Maison de quartier des Aubépins, l'association Jardi'bonheur et l'OPAC.

Afin de poursuivre la dynamique engagée lors de cet été culturel, l'OPAC et Hors Limites onr construit un partenariat pour mettre en place une résidence d'artiste avec Patrice Mortier, un artiste professionnel installé depuis 20 ans en Bourgogne qui expose régulièrement à la Galerie Houg (Lyon et Paris) et participe à diverses expositions et foires internationales en France et à l'étranger.

Privilégiant l'échange et la rencontre avec les habitants, l'artiste a proposé via l'objectif photographique, une redécouverte du quartier et du Parc des Aubépins, de sa faune, de sa flore, de son architecture, de ses usages...

Au-delà de la démarche artistique, il s'agit également de favoriser le lien social, la mixité des publics et l'ouverture culturelle. Engager un dialogue, échanger ensemble sur la façon dont chacun habite son quartier, sur les envies et les manières de s'approprier et de favoriser ce cadre de vie participent aussi à ce cheminement.

En collaboration avec l'OPAC, des déambulations ont été organisées sur les Aubépins, à la rencontre des habitants à qui l'artiste a demandé des clichés su ce qu'ils affectionnent ou souhaitent faire découvrir dans leur quartier.

De multiples rendez-vous ont été programmés en divers lieux et auprès de publics de tous âges, des enfants de l'École Romain Rolland, en passant par la Maison de quartier des Aubépins et la Maison des Séniors, mais aussi les promeneurs dans le parc ou tout simplement les habitants rencontrés lors de ces pérégrinations.

Près d'une cinquantaine de personnes ont ainsi prêté leur regard, plus de 300 photographies ont été collectées, dont 200 seront restituées lors de l'exposition «Suite Photographique» dont l'inauguration a eu lieu ce vendredi 8 décembre 2023 à 16 heures.

Une inauguration qui a eu lieu notamment en présence d'Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la Ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé, Fabienne Paris, la déléguée du préfet de Saône-et-Loire, et Anne Poincin, la directrice d'agence de l'OPAC de Chalon-sur-Saône.

Choisi pour ses grandes baies vitrées, c'est le bâtiment B1200 qui accueille cette exposition conçue pour être visible de l'extérieur et à l'intérieur. Celle-ci pourra itinérer et être accueillie au sein de la résidence sénior, de la Maison de quartier des Aubépins, de l'École Romain Rolland ou de tout autre lieu intéressé par cette œuvre collective.

Co-financé par l'État dans le cadre de sa politique de la Ville en faveur des quartiers, ce projet a reçu le soutien du Ministère de la Ville et le Grand Chalon.

«Suite Photographique» de Patrice Mortier, une exposition à voir du 8 décembre 2023 au 8 janvier 2024, dans le hall du bâtiment B1200, aux Aubépins.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati