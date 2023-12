CONSEIL RÉGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - "Le désaccord n’interdit pas le respect"

Communiqué de Presse,

Le désaccord n’interdit pas le respect

Ce vendredi, pendant l’assemblée plénière de la Région Bourgogne-Franche-Comté, des agriculteurs sont venus manifester devant le siège du Conseil régional.

Après l’expression des plusieurs mots d’ordre sur la situation générale de l’agriculture, ils ont évoqué la crise de la gestion des fonds FEADER.

Au cours de cette manifestation, du fumier et de la paille ont été déversés sur la voie publique. Des œufs ont été jetés sur la façade, les vitres et les agents de la collectivité. Des invectives ont été proférées à l’égard de l’administration régionale, des tags insultants vis-à-vis de certains élus ont été inscrits sur le bâtiment.

Les trois groupes de la majorité régionale apportent leur soutien total aux élus mis en cause ainsi qu’à l’administration régionale et désapprouvent les modes d’action choisis aujourd’hui. Ils s’inscrivent dans un climat de violence et d’affrontement qui fragilisent notre démocratie. Dans un tel contexte, les trois groupes restent mobilisés en faveur du dialogue, de l’écoute et du respect mutuels.

Jérôme Durain

Président groupe NRPC

Claire Mallard

Présidente du groupe Ecologistes et Solidaires

Muriel Ternant

Présidente du Groupe des Elu-e-s Communistes et Républicains