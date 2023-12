Ce weekend, c’est les Championnats de France Benjamins de natation au Cercle Nautique de Chalon-sur-Saône

De nombreuses courses encore ce dimanche !

Du samedi 16 décembre au dimanche 17 décembre, organisé par le Cercle Nautique Chalonnais, à lieu à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, les Championnats de France Benjamins de natation (catégorie 1ère et 2ème année).

Une compétition qui se déroulait en présence de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des Sports au Grand Chalon, de Gilles Sezionale, Président de la Fédération Française de Natation et de Patrick TRIOEN, Président du Cercle Nautique Chalonnais assisté des membres de son Comité Directeur, de Patrice Martin, Directeur du Centre Nautique et de Jean-Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

Sur place, sont présents 822 nageurs représentants 302 structures de natation française y compris les territoires d’Outre Mer qui participent à cette compétition.

Des jeunes nageurs benjamins qui ont été divisés en plusieurs catégories, pour la catégorie dames : Benjamines 12 ans, benjamines 13 ans et jeunes 14 ans et pour la catégorie messieurs : Jeunes 12 ans, benjamins 13 ans et benjamins 14 ans.

Les jeunes nageuses et nageurs se sont livrés à des courses sans merci afin de décrocher le graal, à savoir le titre tant convoité de champion de France.

Une compétition qui commençait par la mise en place des arbitres,

Et la cérémonie de l’hymne national, (La Marseillaise).

Info-chalon a couvert onze courses : 100 mètres brasse dame benjamines 13 (S2) et 14 ans (S1) 5 courses, le 100 mètres nage libre messieurs benjamins 13 (S2) et 14 ans (S1) 6 courses dont voici les podiums :

Séries : 100 mètres brasse dames (benjamines 13 ans S2)

Médailles d’Or et championne de France : Olivia Froger Depres (Pont de Claix) 1.18.34

Médaille d’Argent : Célia Bouloukbachi (Villejuif Natation)

Médaille de Bronze : Chiara Lesbats (Olympic Nice Natation)

Séries : 100 mètres brasse dames (benjamines 13 ans S1)

Médailles d’Or et championne de France : Kalina Hoadley (Oloron natation 64) 1.15.90

Médaille d’Argent : Clémence Allain (Dinan natation sauvetage)

Médaille de Bronze : Nelle Bougault (Girondins de Bordeaux)

Séries : 100 mètres nage libre (benjamins 14 ans S2)

Médailles d’Or et champion de France : Sauveur Cristofini (CN Marseille) 54.41

Médaille d’Argent : Mathias Riccio (Mulhouse On)

Médaille de Bronze : Saif Akarkach (Caneton club de Beaumont)

Séries : 100 mètres nage libre (benjamines 14 ans S1)

Médailles d’Or et champion de France : Rohutu Teahui (Olympique Pirae) 54.40

Médaille d’Argent : Alexandre Louvel (CS Clichy 92)

Médaille de Bronze : Axel Martel (Amiens Métropole Nat)

