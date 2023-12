Passez vos repas de fêtes de fin d’année au Restaurant « Le Bourgogne » ou réservez vos repas traiteur (à emporter)

Surprenez et délectez les papilles de vos invités !

Sandrine et Cédric, restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement Le Bourgogne sur l’Île Saint-Laurent à Chalon-sur-Saône proposent une cuisine traditionnelle revisitée des meilleures qui soient.

Ce restaurant figure sur le guide Michelin et il a été également référencé dans le guide gastronomique Gault et Millau ! Et pour cause, son Chef, Cédric (à droite sur la photographie) a travaillé successivement à « La Réale » (apprentissage), puis a effectué un stage chez Alain Ducasse et travaillé à l’Hôtel Restaurant « La Garenne », avant de se mettre à son compte.

Pour les fêtes de fin d’année, l’établissement vous propose des repas traiteurs à emporter dont les plats sont tous plus savoureux les uns que les autres et à des prix accessibles (voir photographie des menus traiteurs).

Le restaurant quant à lui a dernièrement été rénové par le décorateur d’intérieur Cyril Lefranc de Dracy-le-Fort. Avec son caveau, sa cave voûtée réaménagée, ses salles cossues avec ses plafonds à la française, cet établissement très cosy et chaleureux vous permet de choisir votre ambiance romantique ou campagnarde. Tout est fait pour que vous passiez un bon moment en couple, en famille ou entre amis.

Le restaurant sera ouvert également le 31 décembre et le 1 janvier 2024 à midi.

Venez découvrir toutes les spécialités du restaurant qui vous sont proposés dans sa carte pour les repas de fêtes.

Restaurant Le Bourgogne 28 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône.

Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 89 18

Publirédactionel