Une cinquantaine de riverains au repas de Noël du Comité de quartier Centre-Pasteur

Samedi 17 décembre 2023, le Comité de quartier Centre-Pasteur réunissait 54 personnes pour son traditionnel repas de Noël. Plus de détails avec Info Chalon.

Par un temps froid et brumeux, 54 personnes se sont retrouvées au Clos Bourguignon ce dimanche 17 décembre, à partir de 12 heures, pour le traditionnel repas de Noël du Comité de quartier Centre-Pasteur qui a réchauffé les cœurs et régalé les papilles.

Originaire de Saint-Marcel, la cuisinière Isabelle avait, comme à son habitude, concocté des mets aussi fins que délicieux, comme une terrine de sole et de saumon sauce mousseline et une gigolette de volaille farcie aux champignons à la crème d'Époisses. Le tout accompagné de savoureuses migniardises fabriquées par Martial Friez, boulanger-pâtissier du quartier Saint-Cosme, et quelques bons crus mais avec modération bien sûr.

Un après-midi sous le signe de la convivialité animé par les bénévoles du comité de quartier et en musique par le disc-jockey Benoît.

(Photos gracieusement fournies par Rose-Line Vianneaux-Mansfield)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati