NOËL, UNE LUEUR DANS LA NUIT - Le Message de Noël de Mgr Benoît RIVIÈRE aux habitants de Saône-et-Loire

Pour des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants plongés dans le fracas mortel des bombardements et jetés sur les routes de l’exil, il fait nuit aujourd’hui.

Il fait nuit pour ceux que la famine accable. Il fait nuit chez ceux et celles que l’argent, les addictions, la haine et le découragement ont plongé dans la sécheresse du cœur et l’amertume.

Il fait nuit dans le monde astral, vide et froid. Il faisait nuit dans le champ des bergers à Bethléem...

Mais c’est au plus fort de la nuit que s’apprécie la lueur d’une lampe, même très petite... comme est tout petit un nouveau-né !

Aux humbles est donné de voir et de goûter cette lumière. Devant le visage d’un nouveau-né, les cœurs les plus douloureux et divisés sentent couler en eux une douceur et une joie insoupçonnée.

Amis qui fêterez NOËL, qui échangerez des vœux, qui offrirez et recevrez des présents, soyez touchés par la lumière qui brille dans la nuit ! Soyez transformés par la joie douce et profonde de cette nuit qu’une lumière vient éclairer. Elle éclaire tout homme, en venant dans l’épaisseur de notre humanité déchirée et désireuse de Paix !

Noël de paix, oh oui, sur notre terre fragile et espérante ! Noël de paix dans notre pays et nos familles !

Noël de paix dans les régions en guerre !

Noël de paix à tout âge !

Que ces jours soient marqués pour vous de la douce empreinte de l’Esprit consolateur et donateur de vie !

+ Benoît RIVIÈRE Evêque d’Autun, Chalon, Mâcon

Les célébrations et événements de fin d’année



- Avec Mgr Benoît RIVIÈRE

Samedi 23 décembre

8h-Messe-Monastère des Bénédictines de Notre-Dame-de-la-Compassion-Autun 18h-Vêpres avec les 6 séminaristes du diocèse d’Autun-Chapelle Notre-Dame- des-Nations-Maison diocésaine - Saint-Désert

Dimanche 24 décembre

15h-Messe de Noël - Centre pénitentiaire - Varennes-le-Grand 21h-Messe de la nuit de Noël - Cathédrale Saint-Lazare - Autun

Lundi 25 décembre

11h-Messe de Noël - Cathédrale Saint-Lazare - Autun

Du 26 décembre au 3 janvier 2024 : Mgr Rivière effectuera un voyage spirituel et pastoral en Algérie avec une délégation de Saône-et-Loire. Il se rendra notamment dans le Hoggar, à Tamanrasset à la suite de saint Charles de Foucauld, et à Tibhirine, lieu du martyre des moines trappistes.



- Avec le Père Grégoire Drouot, Vicaire Général

Dimanche 24 décembre

11h-Messe - Maison-Saint-Antoine - Autun

18h-Messe de Noël - église Saint-Thomas-de-Cantorbéry - Cuiseaux 23h-Messe de Noël - église Saint-Roch - Uchon

Lundi 25 décembre

10h-Messe de Noël - église Saint-Martin - Couches

Du 26 au 30 décembre : le Père Drouot encadrera dans les Alpes Suisses à Arolla, avec le diacre Mayeul FAURE un séjour « Ski-Spi » avec des étudiants et des Jeunes-Pros ayant participé l’été dernier aux JMJ de Lisbonne.